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Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

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Sedat Peker’in altın jestiyle başlayan gündemin ardından Hadise de sahnede verdiği altın sözünü yerine getirdi. Didim konserinde minik hayranına beşibiryerde hediye edeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, bu anlamlı hareketiyle dikkat çekti.

Son dönemde altın jestleriyle gündeme gelen isimlere Hadise de eklendi. Sedat Peker’in ismini çocuklarına veren ailelere 50 gramlık altın hediye etmesiyle konuşulan hareketinin ardından, ünlü şarkıcının da minik hayranına yaptığı jest gündem oldu.

Didim konserinde sahneye aldığı minik hayranıyla yakından ilgilenen Hadise, küçük hayranına unutulmayacak bir hatıra bırakmak istedi. Ünlü popçu, konser sırasında beşibiryerde hediye edeceğinin sözünü vererek, “Adresinizi alalım, beşi bir yerde yollayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

YAKLAŞIK 200BİN TL DEĞERİNDE

Güncel değeri yaklaşık 200 bin TL’yi bulan beşibiryerde için verdiği sözü tutan Hadise, hediyeyi minik hayranına ulaştırdı.

Hadise’nin bu anlamlı hareketi sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü sanatçının hayranına verdiği sözü tutması, kullanıcılardan çok sayıda olumlu yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ALLAH KABUL ETSİN DÜNYADA GÜZEL ŞEYLERİDE YAPABİLİYORMUŞSUNUZ DEMEKKİ BİRDE TEŞHİRCİLİK OLAYINDAN VAZGEÇSENİZ DAHA ÇOK SEVİLECEKSİNİZ

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