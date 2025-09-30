İBB burs başvuru süresi ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru süresi doldu mu, başvuru nasıl yapılır?

İBB burs başvuru süresinin ne zaman sona ereceği, başvuruların hâlâ devam edip etmediği ve başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Genç üniversiteliler için önemli bir maddi destek sağlayan bu burs programına katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve süreç hakkında güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Başvuruların nasıl yapıldığı ve son başvuru tarihine dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başladı. Başvuru süreci, 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek olup, adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru işlemleri belirtilen tarihler arasında aktif olacak ve başvuru yapmak isteyenler süreci kaçırmamak için zamanında hareket etmeli.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitim yardımı başvuruları ve evrak teslim işlemleri, gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yapılacak.

Anne veya babanın vefat etmesi ya da sadece resmi olarak boşanmış aile durumlarında, öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi başvuru ve değerlendirmede esas alınacak.

Gelir beyanı hazırlanırken fazla mesai ve prim ücretleri dikkate alınmayacak; yalnızca bordroda belirtilen net maaş gelir olarak kabul edilecek.

2025-2026 İBB BURSU NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine yönelik önemli bir burs desteği sunuyor. Öğrencilere sağlanacak burs miktarının 20 bin TL olması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl uygulandığı şekilde, ödemelerin genellikle iki taksit halinde yapılması bekleniyor.

Bu burs, maddi destek arayan gençlerin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için önemli bir fırsat oluşturuyor. İBB'nin bu desteği, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olmasının yanı sıra, akademik başarılarını da teşvik etmeyi amaçlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi.

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi olmak.

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak.

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak.

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması.

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER