HSK kararnamesi 20 Ocak 2024 Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Grevde yükselme ve görev yeri kararları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı yayımlandı. Kararda, yükselmeye tabi adli ve idari yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte yayınlandı.

HSK KARARNAMESİ YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı yayımlandı. Kararda, yükselmeye tabi adli ve idari yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte yayınlandı.

İşte kararlar: