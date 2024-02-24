HSK atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

20 Şubat'taki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yapılan kura sonuçlarına göre HSK'ya atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile hakim ve savcı adaylarının görev yapacağı yerler ilan edildi.

İşte tam liste: