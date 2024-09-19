HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!

19 Eylül tarihli hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde hava durumu tahminlerine göre parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu ilçeleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, bu bölgelerde zaman zaman kuvvetli yağışlar da görülebilecek.

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19 EYLÜL HAVA DURUMU

Ankara : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 26°C.

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 26°C.

İzmir : Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, en yüksek sıcaklık 30°C.

Antalya: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor, en yüksek sıcaklık 26°C.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, en yüksek sıcaklık 25°C.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor, en yüksek sıcaklık 19°C.

Diyarbakır : Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 30°C.