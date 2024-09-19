Üye Girişi
Haberler

HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!

HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Eylül tarihinde Türkiye'nin önemli şehirlerinden İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri ve Diyarbakır'da hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,19 Eylül tarihli hava durumu tahminlerini paylaştı. Güncel hava durumu raporlarına göre, vatandaşlar bugünkü hava koşullarını öğrenebilecekler. Peki, bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül hava durumu tahminleri!

19 Eylül tarihli hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde hava durumu tahminlerine göre parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu ilçeleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, bu bölgelerde zaman zaman kuvvetli yağışlar da görülebilecek.

19 EYLÜL HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!

19 EYLÜL HAVA DURUMU

Ankara : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 26°C.

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 26°C.

İzmir : Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, en yüksek sıcaklık 30°C.

Antalya: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor, en yüksek sıcaklık 26°C.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, en yüksek sıcaklık 25°C.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor, en yüksek sıcaklık 19°C.

Diyarbakır : Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 30°C.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haberler.com Özel Soğuk Haber Hava Durumu Hava Durumu Diyarbakır İstanbul Türkiye Kayseri Ankara Yaşam Bursa İzmir Eylül

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu! Masterchef'te bu hafta eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: EGM Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA başvuru ekranı! Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları BU SABAH CANLI İZLE! Show TV canlı izleme linki! Bu Sabah programının sunucuları kim? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne olacak? 19 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });