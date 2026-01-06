Hatay'da 6 gündür süren elektrik kesintileri hayatı felç etti! Bakanlıktan açıklama var

Hatay'da 1 Ocak tarihinden bu yana devam eden elektrik kesintileri, 6 Şubat depremlerinin vurduğu kentte gündelik yaşamı adeta felç etti. Öte yandan, elektrik kesintisi halkın temel ihtiyaçlara erişimini de etkiledi. Su dinamosuyla çalışan sistemlerin durması nedeniyle birçok mahallede sular da kesildi. Vatandaşlar gece eksi 1 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda battaniyelerle ve küçük tüple ısınmaya çalışıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık, kesintilerin mevsim şartları nedeniyle oluşan aşırı yüklenme afet kaynaklı olduğunu ifade etti. Çalışmaların ivedilikle başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Bölgede TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen deprem konutlarında ve konteyner kentlerde elektrik kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmamıştır." denildi.

"ŞEBEKEDE AŞIRI YÜKLENMEYE SEBEBİYET VERDİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hatay ilimizde meydana gelen elektrik kesintileri ve bu kesintiler hakkında kamuoyuna yansıyan değerlendirmeler Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur:

Hatay ilimizde yeni yıl ile birlikte özellikle gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri meydana gelmiştir. Mevsim normallerinin dışında gelişen bu durum bir yandan elektrik tüketimini rekor seviyelere yükseltirken diğer taraftan da elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı bölgelerde şebekede aşırı yüklenmeye sebebiyet vermiştir.

"200'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL 1 OCAK'TA HATAY'A SEVK EDİLDİ"

Elektrik şebekesindeki dengesiz yüklenmeler arızaları beraberinde getirirken meydana gelen kesintilere müdahale etmek amacıyla farklı illerden 200'ün üzerinde personel, 1 Ocak 2026 itibarıyla Hatay ilimize sevk edilmiştir.

"60 ELEKTRİK DİREĞİ YIKILDI"

Yapılan ilk tespitlerde Altınözü ve Yayladağı ilçelerimizde fırtına ve kardan dolayı 60 adet elektrik direğinin yıkıldığı görülmüştür. Teknik ekipler süratle gerekli onarımları yapmış, yeni direkler dikilmiş ve söz konusu ilçelerimizde afet kaynaklı bu sorun ortadan kaldırılmıştır.

"ÇALIŞMALAR İVEDİLİKLE BAŞLADI"

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerimizde ise trafolarda aşırı yüklenmeler yaşanmış ve yeni trafo tesisi ve trafo güç artırımı çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır.

İlk etapta 6 adet yeni trafo tesisi, 16 adet trafo güç artırımı, 2 adet trafo bölge ayrımı çalışmaları tamamlanmıştır. 6 adet yeni trafo tesisi, 5 adet trafo güç artırımı ve 6 adet trafo bölge ayrımı da en kısa sürede neticelendirilecektir. Tüm bunlara ilaveten 14 adet yeni trafo tesisi, 8 adet trafo güç yükseltimi, 13 adet trafo bölge ayrımı bu hafta içerisinde yapılacaktır.

Antakya ve Defne ilçelerinde yürütülen arıza-onarım çalışmaları 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, Samandağ ilçesinde yürütülen çalışmalar ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü tamamlanacaktır.

Bölgede TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen deprem konutlarında ve konteyner kentlerde elektrik kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmamıştır."