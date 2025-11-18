İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan ve üç polis memurunun şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Haris Karadağ, Türkiye gündeminde merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Haris Karadağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ neden gözaltına alındı? Sürece dair detaylar haberimizde!

HARİS KARADAĞ KİMDİR?

Haris Karadağ, soruşturma kapsamında "Ebu Haris" kod adıyla anılan bir kişi olarak öne çıkıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırının ardından gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Karadağ'ın, saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül ile bağlantılarının araştırıldığı belirtiliyor. Bu bağlamda, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Karadağ'ın İzmir'de gözaltına alındığı ve soruşturmanın halen devam ettiği kaydedildi.

HARİS KARADAĞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Haris Karadağ'ın yaşı ile ilgili resmi kaynaklarda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, soruşturma kapsamında elde edilen veriler, Karadağ'ın genç yetişkin yaş aralığında olduğunu göstermektedir. Emniyet ve adli makamlar, gözaltı sürecinde şüphelinin geçmişi, sosyal bağlantıları ve olası suç örgütü ilişkilerini titizlikle araştırıyor.

Haris Karadağ'ın memleketi ve doğum yeri hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Soruşturma süreçleri ve güvenlik operasyonları kapsamında bu tür bilgiler genellikle gözaltı ve inceleme süreci tamamlanmadan kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.

'EBU HARİS' KOD İSİMLİ HARİS KARADAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Haris Karadağ, "Ebu Haris" kod adıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen ve üç polis memurunun şehit olduğu terör saldırısıyla bağlantısı olduğu şüphesiyle operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde:

"Ebu Hanzala" kod isimli Halis Bayancuk İstanbul'da,

"Ebu Haris" kod isimli Haris Karadağ İzmir'de,

"Ebu Ubeyde" kod isimli İlyas Aydın ise yurt dışında olmak üzere gözaltına alınması planlanan şüpheliler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karadağ'ın, saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül ile bağlantılarının detaylı olarak inceleneceği bildirildi.