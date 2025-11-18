Haberler

Haris Karadağ kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ neden gözaltına alındı?

Haris Karadağ kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan ve üç polisimizin şehit olduğu saldırının ardından güvenlik ve adli makamların başlattığı soruşturmayı konuşuyor. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de "Ebu Haris" kod adıyla bilinen Haris Karadağ. Peki, Haris Karadağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ neden gözaltına alındı? Detaylar...

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan ve üç polis memurunun şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Haris Karadağ, Türkiye gündeminde merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Haris Karadağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ neden gözaltına alındı? Sürece dair detaylar haberimizde!

HARİS KARADAĞ KİMDİR?

Haris Karadağ, soruşturma kapsamında "Ebu Haris" kod adıyla anılan bir kişi olarak öne çıkıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırının ardından gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Karadağ'ın, saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül ile bağlantılarının araştırıldığı belirtiliyor. Bu bağlamda, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Karadağ'ın İzmir'de gözaltına alındığı ve soruşturmanın halen devam ettiği kaydedildi.

HARİS KARADAĞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Haris Karadağ'ın yaşı ile ilgili resmi kaynaklarda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, soruşturma kapsamında elde edilen veriler, Karadağ'ın genç yetişkin yaş aralığında olduğunu göstermektedir. Emniyet ve adli makamlar, gözaltı sürecinde şüphelinin geçmişi, sosyal bağlantıları ve olası suç örgütü ilişkilerini titizlikle araştırıyor.

Haris Karadağ'ın memleketi ve doğum yeri hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Soruşturma süreçleri ve güvenlik operasyonları kapsamında bu tür bilgiler genellikle gözaltı ve inceleme süreci tamamlanmadan kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.

Haris Karadağ kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ neden gözaltına alındı?

'EBU HARİS' KOD İSİMLİ HARİS KARADAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Haris Karadağ, "Ebu Haris" kod adıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen ve üç polis memurunun şehit olduğu terör saldırısıyla bağlantısı olduğu şüphesiyle operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde:

"Ebu Hanzala" kod isimli Halis Bayancuk İstanbul'da,

"Ebu Haris" kod isimli Haris Karadağ İzmir'de,

"Ebu Ubeyde" kod isimli İlyas Aydın ise yurt dışında olmak üzere gözaltına alınması planlanan şüpheliler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karadağ'ın, saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül ile bağlantılarının detaylı olarak inceleneceği bildirildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın

Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.