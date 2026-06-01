Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde canlı hayvan taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 15 koyun telef oldu. Sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, bölge sakinleri yol güvenliğinin artırılmasını talep etti.

Alınan bilgiye göre, İliç ilçesi Ornaj mevkiinde seyir halinde bulunan canlı hayvan yüklü kamyon, kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi.

Kazada kamyonda bulunan 15 koyun telef olurken, araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle yola savrulan hayvanlar ve araçta meydana gelen hasar nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Öte yandan bölge sakinleri, Ornaj mevkiinde benzer trafik kazalarının sık yaşandığını belirterek yol güvenliğinin artırılması için önlem alınmasını istedi.

Vatandaşlar, yolun fiziki yapısının iyileştirilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
