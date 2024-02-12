Hadise konserinde ne giydi? Hadise'nin tartışma yaratan kostümü ne?

Nefes kesen performansları ve dikkat çeken kostümleriyle adından sıkça söz ettiren Hadise yine gündeme düştü. Son konserinde sahnede giydiği kıyafet birçok kişi tarafından eleştirildi. Bazıları Hadise'nin kostümünü beğeni yağmuruna tutarken bazıları da eleştirilerini dile getirdi. Hadise kostüm olarak külot mu giydi? Konserinde ne giydi? Detaylar haberimizde...

HADİSE KONSERİNDE NE GİYDİ?

Magazin gündemine sıkça konu olan bir isim de Hadise. Sahne performansı, iddialı elbiseleri ile konuşulan şarkıcı, bir süre önce de evliliği ve boşanma süreci ile gündemdeki yerini korumuştu. 4 ay süren evliliğini sonlandırdıktan sonra mesleğine hız kesmeden devam eden Hadise'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği konser ise büyük bir kesimin odağındaydı. Konserindeki iddialı süper mini kostümü ve sahne şovu ile dillere pelesenk olan Hadise, bir taraftan eleştiriliyor bir taraftan da beğeniliyor. Yürek hoplatan dansı ile seyircisini büyüleyen Hadise bu geceden bir paylaşım yaparak, "Dün gece bana ne yaşattınız" notunu düştü. Bir diğer yandan kimileri şarkıcıya 'Beyonce özentisi' lakabını takarken, kötü yorumlar da beraberinde geldi. Külota benzetilen kostüme ve sahne şovuna, "Artık çok sıktı, hep aynı mimik aynı dans, biraz kendini yenile" yorumları yapıldı.