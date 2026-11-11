Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emir Sarıgül, aklama soruşturması kapsamında yeniden ifadeye gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında ev hapsiyle serbest bırakılan Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Sarıgül hakkında etkin pişmanlık kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmıştı.

İSTANBUL'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emir Sarıgül, ifade vermek için adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 67 sitede yayınlandı.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti36

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

KYK yurtlarında tüm kurallar sil baştan! Bunu yapan öğrenciler yandı
70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

En son mezarlık yolunda görüldü! Günlerdir tek bir iz bile yok
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an12

Tartışma yaratan kare!

Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar

Ülkenin gençliği nereye gidiyor! Suçlarının cezası yaşlarından fazla
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
1600 yıllık mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var

Antik mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var