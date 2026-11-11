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Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler

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Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
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Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının tek çatı altında birleştirilerek yeni bir isimle hizmet vermesi için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce duyurduğu birleşme planı kapsamında Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın hisselerinin tamamını devraldı. Üç bankanın birleşmesiyle katılım finans sektörünün güçlendirilmesi ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

  • Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını devraldı ve kapanış işlemleri tamamlandı.
  • Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleşme sonrası ortak bir yapı altında yeni bir isimle hizmet vermesi planlanıyor; yeni isim ve birleşme takvimi henüz kesinleşmedi.
  • Birleşmeyle kamu katılım bankalarının finansal kapasitelerinin güçlendirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve katılım bankacılığının finansal piyasalardaki payının büyütülmesi hedefleniyor.

Türkiye'de kamu bankacılığı sektöründe önemli bir değişikliğe hazırlanılıyor. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın güçlerini birleştirerek tek çatı altında faaliyet göstermesine yönelik süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iki bankanın hisselerinin devri tamamlanırken, birleşmenin katılım finans sektöründeki rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.

ERDOĞAN BİRLEŞMEYİ DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada üç kamu katılım bankasının birleştirileceğini açıklamıştı.

Erdoğan, söz konusu planı şu ifadelerle duyurmuştu:

"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır."

İKİ BANKANIN HİSSELERİ DEVREDİLDİ

Birleşme sürecindeki ilk somut adımlardan biri, Türkiye Varlık Fonu'nun geçen ay yaptığı duyuruyla atıldı. TVF'nin yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını devraldı.

Türkiye Varlık Fonu'nun açıklamasına göre pay devir sözleşmeleri kapsamında gerekli yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından kapanış işlemleri tamamlandı. Böylece kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında toplanmasına yönelik önemli bir aşama geride bırakıldı.

ÜÇ BANKA YENİ İSİMLE HİZMET VERECEK

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleşme sürecinin tamamlanmasının ardından ortak bir yapı altında, yeni bir isimle hizmet vermesi planlanıyor. Ancak yeni bankanın hangi isimle faaliyet göstereceğine ve birleşmenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Birleşmeyle birlikte kamu katılım bankalarının finansal kapasitelerinin güçlendirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve sektördeki rekabet güçlerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca katılım bankacılığının Türkiye'deki finansal piyasalar içindeki payının büyütülmesi amaçlanıyor.

TÜRKİYE SİGORTA MODELİ BANKACILIKTA DA UYGULANACAK

Kamu katılım bankalarının birleştirilmesi planı, 2020 yılında sigortacılık sektöründe gerçekleştirilen yeniden yapılanmayı da akıllara getirdi. O dönemde Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta tek çatı altında toplanarak Türkiye Sigorta markası oluşturulmuştu.

Benzer bir yapılanmanın şimdi kamu katılım bankacılığı alanında hayata geçirilmesi hedefleniyor. Üç bankanın tek merkezde toplanmasıyla daha güçlü bir finansal yapı oluşturulması ve katılım finans sektörünün büyümesine katkı sağlanması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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