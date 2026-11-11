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Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

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Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar Haber Videosunu İzle
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tansiyon yükseldi. Canlı yayın sırasında öfkesine hakim olamayan Esra Erol, karşısındaki kişiye "Elalemin karısını kaçırırken adamın karşısında pişmiş kelle gibi oturuyorsun" sözleriyle sert tepki gösterdi. Ünlü sunucunun sinirlenerek ayağa kalktığı anlar kameralara yansıdı.

Televizyon ekranlarının tanınan sunucularından Esra Erol, programında yaşanan gerginlikle dikkat çekti. Canlı yayın sırasında tepkisini sert bir şekilde dile getiren Erol, ayağa kalkarak konuşmasını sürdürdü. Ünlü sunucunun o anları kameralara yansıdı.

ESRA EROL CANLI YAYINDA SİNİRLENDİ

Program sırasında yaşananlar üzerine sesini yükselten Esra Erol, stüdyoda ayakta konuşmaya devam etti. Görüntülerde sunucunun el hareketleriyle tepkisini dile getirdiği görüldü. 

"PİŞMİŞ KELLE GİBİ OTURUYORSUN"

Canlı yayında öfkesini gizleyemeyen Esra Erol, karşısındaki kişiye yönelik "Elalemin karısını kaçırırken adamın karşısında pişmiş kelle gibi oturuyorsun" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucunun bu sözleri stüdyodaki gerginliğin dikkat çeken anlarından biri oldu.

GERGİN ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Esra Erol'un sert çıkışının ardından kameranın stüdyonun farklı bölümlerine çevrildiği görüldü. Ünlü sunucunun tepkisini sürdürdüğü anlar, canlı yayından alınan görüntülere yansıdı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Baba:

Bu tür ahlaksız programları hükümet neden kapatmıyor ha işine geliyor millet uğraşacak birşey bulsun ekonomiye sarmasın

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