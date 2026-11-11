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Mersin Mut'ta kayıp Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in cansız bedeni bulundu

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Mersin Mut'ta kayıp Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in cansız bedeni bulundu
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Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in cansız bedeni, evine 1 kilometre uzaklıktaki çalılıkta bulundu. Jandarma, AFAD ve AKUT'un katıldığı arama çalışmasının ardından Değirmen'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in (70) cansız bedeni bulundu.

Kurtsuyu Mahallesi'nde oturan kızının evinden, 6 Kasım gecesi çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara; jandarma, AFAD, AKUT, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve off-road kulübü ekipleri katılırken; havadan İHA desteği sunuldu.

Ekipler, bu sabah çıktığı eve 1 kilometre uzaklıktaki çalılıkta Değirmen'in cansız bedenini buldu. Değirmen'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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