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Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi

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Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi Haber Videosunu İzle
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi
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Eski milli futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında kullandığı ifadelerle tepki çekti. Daha önce aralarında "Kim daha iyi futbolcu?" tartışması yaşanan ikili hakkında konuşan Metin, "Bir kere iddiaya girmedik çünkü onun g**ü yemedi" dedi. Metin'in sözlerine tepkiler geldi.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Daha önce ikili arasında yaşanan "Kim daha iyi futbolcu?" tartışması, İrfan Can'ın 2 gol atmasının ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Metin, gollerin ardından kendisinin etiketlenmesine sert sözlerle karşılık verdi.

"ONUN G*TÜ YEMEDİ"

İrfan Can Kahveci ile herhangi bir iddiaya girmediklerini belirten Tümer Metin, "İrfan Can 2 gol atınca hemen etiketlemeler başladı. İşte geliyor Tümer Metin falan, bir kere iddiaya girmedik çünkü onun g*tü yemedi" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tümer Metin'in İrfan Can Kahveci hakkında kullandığı argo ifade tepkilere neden oldu. Eski futbolcunun açıklamasına yönelik eleştiriler gelirken, tartışmanın merkezinde Metin'in kullandığı üslup yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNecati Kaya:

Neticede futbolcu. Eğitim yok, sokakta top oynar aileden terbiye yok, sokakta aldığı kuralları dile getirilmiştir şekli, çok görmeyin.

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