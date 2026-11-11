Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü

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ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşanan korkunç olayda, henüz 10 yaşındaki bir çocuk 16 yaşındaki Keinerlein Rangel'i silahla vurarak öldürdü. Olayın arkasında ise iki aile arasında yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan tartışma olduğu öne sürüldü. Küçük çocuğun annesi Elaina Gomez-Villeda da cinayetle bağlantılı çok sayıda suçlamayla karşı karşıya.

Her şey yüksek sesli müzik tartışmasıyla başladı.

İddiaya göre olay, Albuquerque kentindeki bir apartman kompleksinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İki komşu aile arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çocuğun annesi Elaina Gomez-Villeda ile 16 yaşındaki Keinerlein Rangel'in annesi Susana Rangel arasında kavga çıktı.

Tartışmanın ardından 10 yaşındaki çocuk ile Keinerlein arasında da arbede yaşandı. Küçük çocuk daha sonra daireye girerek bir süre sonra elinde tabancayla dışarı çıktı. İddiaya göre silahını ateşleyen çocuk, 16 yaşındaki Keinerlein'i iki el ateş ederek vurdu. Kurşunlardan biri genç kızın ölümüne neden oldu.

'Silahı al, onu vur' diye bağırdığı iddia edildi

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, olay sırasında çocuğun annesinin çevresindekilere "Silahı al" diye bağırdığı öne sürüldü. Bir dedektif, tanıkların annenin oğluna silahı getirmesini söylediğini ve genç kıza "Seni vuracak" diye bağırdığını aktardığını belirtti.

Silah seslerinin ardından anne ve oğlu, yanlarında bulunan 6 yaşındaki bir çocukla birlikte daireye girerek kapıyı kapattı. Bir süre sonra Gomez-Villeda'nın 911'i aradığı ve eşine telefonda hapse girebileceğini söylediği iddia edildi.

Genç kızın babası da daireye girmeye çalıştı

Olayın ardından Keinerlein'in babası, kızına ateş eden çocuğun bulunduğu daireye girmeye çalıştı. İddiaya göre Gomez-Villeda, adamı uzaklaştırmak amacıyla ona doğru da ateş ettiğini kabul etti.

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde anne hâlâ dairenin içindeydi. Bir süre sonra elinde tabancayla dışarı çıkan Gomez-Villeda'ya polislerden biri ateş etti ancak kurşun isabet etmedi. Kadın daha sonra silahını yere bırakarak teslim oldu ve gözaltına alındı.

Annenin avukatı suçlamalara itiraz etti

Gomez-Villeda'nın avukatı ise müvekkilinin olay sırasında komşuları tarafından saldırıya uğradığını ve kendisine matkapla saldırıldığını savundu. Ayrıca annenin oğluna genç kızı vurmasını söylemediğini ileri sürdü.

Ancak mahkeme, savunmanın itirazlarını kabul etmedi. Gomez-Villeda'nın kefaletsiz olarak tutuklu kalmasına karar verildi.

Kadın; cinayet, cinayete iştirak, çocuk istismarı, bir çocuğu suça teşvik etme, çocuğun silaha erişimini engellememek, darp ve çalıntı mal kabul etmek gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Öte yandan 10 yaşındaki çocuk hakkında henüz resmî bir suçlama yöneltilmedi. Savcılığın olayla ilgili değerlendirmesini sürdürdüğü belirtilirken, çocuğun kimliği yaşı nedeniyle açıklanmadı.