Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları internette satışa çıkarıldı

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde forma giyen eski milli futbolcu Gökhan Töre, bu kez futbol kariyeri dışında dikkat çeken bir olayla anıldı. Siyah-beyazlı ekibin 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonluğa ait olduğu belirtilen ve Töre'ye ait olduğu öne sürülen madalyalar, bir alışveriş sitesinde satışa sunuldu.

MADALYALARIN FİYATI 1.100 EURODAN 1.200 EURONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Gökhan Töre'ye ait olduğu iddia edilen şampiyonluk madalyaları, alışveriş sitesinde ilk olarak 1.100 eurodan satışa çıkarıldı. İlanın sosyal medyada dikkat çekmesinin ardından madalyalar için istenen fiyatın 1.200 euronun üzerine yükseldiği belirtildi.

SATIŞ İLANIYLA İLGİLİ İKİ FARKLI İDDİA

Madalyaların satışa çıkarılmasıyla ilgili iki farklı iddia ortaya atıldı. Töre'nin maddi sorunlar yaşadığı öne sürülürken, bir diğer iddiaya göre ise eski milli futbolcunun madalyalarını hediye ettiği kişi veya kişiler tarafından satış ilanı oluşturuldu. Gökhan Töre, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ FARKLI DÖNEMDE FORMA GİYDİ

Kariyerinin en parlak dönemlerini Beşiktaş'ta geçiren Gökhan Töre, siyah-beyazlı ekipte 2013-2019 ve 2020-2022 yılları arasında forma giydi. Bu süreçte Süper Lig şampiyonlukları yaşayan eski milli futbolcu, Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerden biri oldu.