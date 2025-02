Gölgen Bengü kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gölgen Bengü şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan "Meraklı Köfteci" filminde Fatma karakteriyle hafızalara kazınan Gölgen Bengü, hakkında çıkan haberlerin ardından son haliyle gündeme geldi. Bir dönemin en sevilen isimlerinden biri olan Bengü, oyunculuğu bırakarak akademik kariyerine yönelmesiyle dikkat çekerken şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Peki, Gölgen Bengü kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar...

GÖLGEN BENGÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1955, İstanbul doğumlu olan Gölgen Bengü, Türk oyuncu ve akademisyendir. Kısa süreli oyunculuk kariyerinin ardından bilim ve akademiye yönelerek profesör olmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bengü, yüksek lisans eğitimini North Carolina A&T State University'de, doktorasını ise Clemson University'de tamamlamıştır. Şu anda New Jersey Institute of Technology'de (NJIT) Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde doçent olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bengü'nün kardeşi Bilgen Bengü, 1970'lerde büyük popülerlik kazanan Cici Kızlar müzik grubunun üyelerinden biri olarak tanınmaktadır.

GÖLGEN BENGÜ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Gölgen Bengü, Yeşilçam'da kısa süreli bir kariyere sahip olmasına rağmen hafızalara kazınan isimlerden biri oldu. 1976 yılında "Meraklı Köfteci" filminde Fatma karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı. Filmin başrolünde Kemal Sunal yer alırken, Bengü de dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Bir yıl sonra, 1977'de "Aslan Bacanak" filminde Zeynep karakterini oynayarak bir kez daha sinemaseverlerle buluştu. Ancak, bu filmden sonra oyunculuğu tamamen bırakarak akademik kariyerine odaklandı.

