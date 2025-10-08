Siyasetin sessiz ama etkili isimlerinden biri, bir anda gündemin merkezine oturdu: Gökhan Budak. CHP'den AK Parti'ye geçişiyle şaşkınlık yaratan bu isim, arkasında hangi bilinmeyenleri taşıyor. Peki, Gökhan Budak kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Budak hangi partiden AK Parti'ye geçti? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN BUDAK KİMDİR?

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1964 yılında doğan Gökhan Budak, siyasi yaşamı ve toplumsal çalışmalarıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. İlçede tamamladığı ilk, orta ve lise eğitimi, onun memleketine olan bağlılığını ortaya koyuyor. Eğitim ve kariyer yaşamında gösterdiği disiplin, Budak'ın ilerleyen yıllarda siyasi alandaki başarısının temel taşlarından biri oldu.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi Ön Lisans Programı'ndan mezun olan Budak, farklı kurumlarda üstlendiği görevlerle geniş bir deneyim kazandı. Bu süreç, onun halkla ilişkiler ve kamu yönetimi konularındaki yetkinliğini artırırken, siyasete adım atması için de sağlam bir zemin hazırladı.

Siyasi ve toplumsal hayatında örnek bir profil çizen Gökhan Budak, aynı zamanda evli ve 3 çocuk babasıdır. Ailesine olan bağlılığı ve toplumsal sorumluluk anlayışı, onu hem siyasette hem de kamu hizmetlerinde ön plana çıkarmıştır.

GÖKHAN BUDAK KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Gökhan Budak, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. 60'lı yaşlarına gelmiş olmasına rağmen siyasette aktif rolünü sürdürmesi, deneyim ve dinamizmi bir arada taşıdığını gösteriyor. Budak'ın siyasi kariyerinde edindiği bilgi birikimi ve sahadaki deneyimi, onu bölgesinde saygın bir lider haline getirmiştir.

Budak, yılların deneyimini siyasete yansıtarak halkın ihtiyaçlarını anlamada ve çözüm üretmede önemli bir rol üstleniyor. Yaşı, onun tecrübesini ve halkla kurduğu güçlü bağları daha da değerli kılıyor.

GÖKHAN BUDAK NERELİ?

Gökhan Budak, Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya gelmiştir. Göle, coğrafi konumu ve kültürel zenginliği ile bilinen bir ilçedir. Budak'ın memleketiyle olan güçlü bağı, siyasi kariyerinde de etkili olmuştur. İlçedeki eğitimi ve gençlik yıllarında yerel projelerde aktif rol alması, onun bölgeye olan bağlılığını pekiştirmiştir.

Budak, Göle'de büyümesinin ardından edindiği deneyimleri, Ardahan ve çevresindeki projelerde uygulayarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmuştur. Memleketine duyduğu sorumluluk ve aidiyet duygusu, onu siyasi alanda öne çıkaran önemli faktörlerden biridir.

GÖKHAN BUDAK HANGİ PARTİDEN AK PARTİ'YE GEÇTİ?

Gökhan Budak, uzun yıllar CHP saflarında siyaset yaptıktan sonra 2025 yılında AK Parti'ye katıldı. Bu geçiş, hem bölgesel siyasette hem de Türkiye genelinde dikkat çeken bir hareket olarak yorumlandı. Budak'ın AK Parti'ye geçişi, partinin yerel ve ulusal politikalarında deneyimli isimlere verdiği önemi de ortaya koyuyor.

Budak'ın geçiş süreci, siyasi strateji ve halkla ilişkiler deneyimiyle şekillendi. CHP'den AK Parti'ye geçişi, onun kişisel vizyonunu ve bölgesine hizmet etme amacını ön plana çıkarıyor. Bu adım, hem kendi siyasi kariyerinde hem de partisinin bölgesel politikalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.