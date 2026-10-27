GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DEN KALKINMANIN HER ALANINA DOKUNAN MODEL: EĞİTİMDEN ÜRETİME, TARIMDAN İHRACATA

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye’nin önemli sanayi, üretim ve ticaret merkezleri arasında yer alan Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi, kentin ekonomik potansiyelini geliştirmek amacıyla farklı sektörleri kapsayan projeler yürütüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde sürdürülen çalışmalar; nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinden tarımsal üretimin desteklenmesine, uluslararası ticaret bağlantılarının geliştirilmesinden sanayi bölgelerine ulaşımın kolaylaştırılmasına kadar geniş bir alana yayılıyor.

Kalkınmayı yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı görmeyen Büyükşehir Belediyesi, insan kaynağından üretim altyapısına, çiftçiden sanayiciye kadar ekonominin farklı bileşenlerini kapsayan bir yaklaşım benimsiyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen projelerle hem mevcut üretim kapasitesinin desteklenmesi hem de Gaziantep’in gelecekteki ekonomik ihtiyaçlarına yönelik altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

120 BİN ÖĞRENCİYE İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM FIRSATI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim sürecinde edindikleri bilgileri iş hayatında kullanabilmelerini sağlamak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modeli’nin paydaşları arasında yer alıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle uygulanacak model kapsamında öğrencilerin eğitimlerinin önemli bir bölümünü doğrudan işletmelerde geçirmesi planlanıyor.

Üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendiren uygulama sayesinde gençlerin mezuniyet öncesinde iş deneyimi kazanması, üretim süreçlerini yerinde öğrenmesi ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun mesleki beceriler edinmesi hedefleniyor. İşletmelerin nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştırması beklenen model, öğrencilerin kariyer planlamalarına da katkı sunacak.

Pilot uygulama kapsamında Gaziantep’in de aralarında bulunduğu yedi şehirde hayata geçirilecek proje yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsıyor. Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği çalışma, eğitim ile üretim arasındaki bağı güçlendirerek gençlerin ekonomik hayata katılımını destekleyen önemli adımlar arasında bulunuyor.

GAZİANTEP VE HALEP ARASINDA YENİ TİCARET FIRSATLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep Programı, kentin bölgesel ticaret ve ekonomik iş birliği vizyonunu gündeme taşıdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar’ın katıldığı zirvede, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, üretim alanlarının oluşturulması, lojistik bağlantıların güçlendirilmesi ve sanayi iş birliklerinin artırılması ele alındı.

Gaziantep ile Halep arasında özel statülü üretim ve ticaret alanlarının oluşturulması halinde sınır hattında ortak bir üretim ekosisteminin geliştirilmesi de değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari hareketliliğin artırılması ve bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik fırsatlar öne çıktı.

Zirvenin önemli gündem maddelerinden biri de İslahiye Gümrük Kapısı oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Başkan Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in talep ve girişimleri doğrultusunda kapının açılmasına ilişkin bakanlık hazırlıklarının tamamlandığını belirterek kısa sürede kamuoyuna müjde verileceğini açıkladı.

Gümrük kapısının açılmasıyla ticaretin kolaylaştırılması, lojistik süreçlerin hızlandırılması ve yeni ekonomik iş birliklerine zemin hazırlanması hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı zirve, kentin sanayi ve ticaret birikiminin uluslararası iş birlikleriyle buluşturulmasına yönelik çalışmaların da bir parçası oldu.

TARIMSAL ÜRETİME MAZOT, TOHUM VE GİRDİ DESTEĞİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve üreticilerin maliyet yükünün azaltılması amacıyla tarımsal desteklerini de sürdürüyor. Çiftçilerin üretim sürecinde karşılaştığı temel giderler arasında bulunan yakıt maliyetlerine yönelik mazot desteği, 2022 yılında başlatılan uygulama kapsamında devam ediyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 46 bin 423 üreticiye toplam 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi. 2025 yılı sonu itibarıyla ise toplam mazot desteği miktarı 18 milyon 392 bin 300 litreye ulaştı.

Mazot desteğinin yanı sıra sertifikalı tohum, gübre, fidan, fide, hasat kasası ve yem desteğiyle üreticilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Bitkisel üretimden hayvancılığa uzanan destekler aracılığıyla tarımsal faaliyetlerin devamlılığının sağlanması ve çiftçilerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Destek programları sonucunda ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısında yaklaşık yüzde 30 artış yaşanırken işlenen tarım arazilerinde de önemli yükselişler kaydedildi. Bu çalışmalar, tarımsal üretimin güçlendirilmesini ve kırsal ekonominin desteklenmesini hedefleyen yaklaşımın somut sonuçları arasında yer alıyor.

SANAYİYE ULAŞIMDA 45 DAKİKADAN 10 DAKİKAYA İNİŞ HEDEFİ

Gaziantep’in sanayi altyapısını ulaşım yatırımlarıyla destekleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek Dülük–Organize Sanayi Bölgesi Tüneli Projesi’ni sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı. Projenin tamamlanmasıyla şehir merkezi ile organize sanayi bölgesi arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 45 dakikadan 10 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Toplam 3 bin 800 metre uzunluğunda çift tüplü tünel ve bağlantı yollarından oluşan yatırımın, sanayi çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmasının yanı sıra üretim ve taşımacılık süreçlerine de katkı sağlaması bekleniyor. Proje ile ağır tonajlı araçların şehir içi trafiği üzerindeki etkisinin azaltılması, İpekyolu ve çevre yolundaki yoğunluğun hafifletilmesi ve sanayi bölgelerine erişimin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

GAZİRAY İLE SANAYİ VE ŞEHİR MERKEZİ ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ

Gaziantep’in ulaşım altyapısında önemli bir yere sahip olan GAZİRAY Banliyö Hattı da kent merkezi ile sanayi bölgeleri arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje, 16 istasyon ve 25 kilometrelik güzergahıyla kent içi ulaşımda raylı sistem alternatifini sunuyor.

Organize sanayi bölgeleri ile şehir merkezi arasında bağlantı sağlayan GAZİRAY, çalışanların ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırırken kent içi trafik yükünün azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen tren setlerinin hizmet verdiği hat, üretim alanları ile yaşam merkezleri arasında toplu ulaşım odaklı bir bağlantı oluşturuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mesleki eğitimden tarımsal üretime, ticari iş birliklerinden sanayi ulaşımına uzanan çalışmalarıyla kentin ekonomik gelişimini farklı alanlarda desteklemeyi sürdürüyor. İnsan kaynağının güçlendirilmesi, üreticinin desteklenmesi, yeni ticaret imkanlarının değerlendirilmesi ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi üzerine kurulan bu bütüncül yaklaşım, Gaziantep’in üretim ve ticaret kapasitesinin geleceğe taşınmasını hedefliyor.