Final Gate izle! Ebo Final Gate 1. bölüm FULL nereden izlenir? 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Final Gate 1. bölüm izle! Ebo'nun enerjik sunumuyla dikkat çeken Final Gate yarışma programı, GAİN ekranlarında izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu yarışma formatı, zekâ, hız ve şans faktörlerini bir arada test ediyor.

GAİN'de yayınlanmaya başlayan Final Gate, toplam 300 yarışmacının büyük ödül olan 2.000.000 TL için mücadele ettiği bir yarışma programı. Yarışmacılar, farklı etaplarda hem fiziksel hem de mental olarak zorlu oyunlardan geçerek finale ulaşmaya çalışıyor. Ebo'nun renkli sunumuyla yarışmacıların mücadele ettiği her an, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Programın ilk bölümü, GAİN platformunda yayınlandıktan kısa süre sonra YouTube üzerinden de tam haliyle erişime açıldı. Böylece platforma üye olmayan izleyiciler de Final Gate'in ilk bölümünü ücretsiz izleyebildi. İkinci bölümün de aynı şekilde YouTube'da yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. İlk bölüm YouTube'da 24 saat içerisinde yaklaşık 400 bin izlenme sayısına ulaştı.

Final Gate'in ilk bölümü GAİN'de yayınlandıktan sonra YouTube'da "Final Gate | 1. Bölüm Full İzle" başlığıyla paylaşıldı. İlk bölümde 300 yarışmacı, para kasasından saçılan Ebo görselli banknotları bulmaya çalışıyor. Bu oyunda paraları bulan 200 yarışmacı, bir sonraki tura geçmeye hak kazanıyor.

Ardından, kumun içine gömülü Final Gate anahtarlarını bulan 100 yarışmacı seçiliyor. Bu 100 kişi Sessiz Geçit oyununda yarışarak 50 kişiye düşüyor. Finale kalan 50 yarışmacı, 10 gün boyunca Final Gate yatakhanesinde mücadele ediyor. İlk bölümün konuğu Danla Bilic oldu.

Final Gate'in 2. bölümü henüz yayınlanmadı. Programın yeni bölüm tarihiyle ilgili GAİN tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. İzleyiciler, ikinci bölümün ne zaman ve hangi platformda yayınlanacağını merakla bekliyor.

İlk bölüm YouTube'da da yayınlandığı için, ikinci bölümün de aynı şekilde paylaşılıp paylaşılmayacağı belirsizliğini koruyor. Şu an için Final Gate'in 2. bölümünün yalnızca GAİN'de mi, yoksa YouTube'da da mı yayınlanacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Ebo'nun sunduğu Final Gate yarışma programı, dijital yayın platformu GAİN'de izlenebiliyor. Program, televizyon kanallarında değil yalnızca çevrim içi platformda yayınlanıyor. GAİN, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden erişilebilen bir dijital içerik servisi olarak hizmet veriyor.

İzleyiciler, GAİN platformuna üye olarak Final Gate ve diğer özel yapımları izleyebiliyor. GAİN üyeliği hem ücretsiz hem de ücretli olarak alınabiliyor. Ücretsiz üyelik bazı içeriklere erişim sağlarken, tüm içeriklere ulaşmak için Premium abonelik gerekiyor.

GAİN platformunda üyelik işlemi web sitesi veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar, "Üye Ol" butonuna tıklayarak e-posta ve şifre bilgilerini girip hesap oluşturabiliyor.

Tüm içeriklere erişim sağlayan GAİN Premium aboneliğinin aylık ücreti 249 TL olarak belirlenmiş durumda. Üyelik iptal edilirse, kullanıcılar bir sonraki fatura dönemine kadar platformu kullanmaya devam edebiliyor.