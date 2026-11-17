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2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, doğum gününde memleketi Adana'da düzenlenen programla anıldı. Sanatçının ailesi, yakın dostları ve sevenleri, Sarıçam'da bulunan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde bir araya geldi. "Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter" başlığıyla gerçekleştirilen programda, Tayfur'un şarkıları seslendirilirken sanatçının hayatını anlatan 60 eser de sergilendi.

AİLESİ VE SEVENLERİ SARIÇAM'DA BULUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'a duyduğu vefanın bir eseri olarak inşa edilen Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, sanatçının doğum günü dolayısıyla düzenlenen anma programına ev sahipliği yaptı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Müzik Bölümü ile Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın katkılarıyla düzenlendi.

15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen programa Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur ile sanatçının sinema hayatındaki yol arkadaşı ve Avşar Film'in sahibi Şükrü Avşar onur konuğu olarak katıldı.

HAYATI 60 TABLOYLA ANLATILDI

Programda, merhum Ferdi Tayfur'un anısına hazırlanan kısa belgesel filmin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından sanatçının hayatından kesitleri yansıtan 60 tablo ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yaklaşık iki aylık çalışmanın ürünü olduğu belirtildi. Yağlı boya ve baskı teknikleri kullanılarak hazırlanan tablolar, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Çalışmaya katkı sunan öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

MEHTER TAKIMI FERDİ TAYFUR ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Anma programının dikkat çeken bölümlerinden biri de Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın dinletisi oldu. Mehter takımı, Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden "Bana Sor" ve "Ben de Özledim" başta olmak üzere sanatçının şarkılarını mehter düzenlemesiyle seslendirdi.

Ferdi Tayfur şarkılarının mehter eşliğinde yorumlanması salondaki katılımcılar tarafından coşkuyla karşılandı. Osmaniye Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Mehter Takımı, bu organizasyonla Ferdi Tayfur eserlerini farklı bir yorumla dinleyicilerle buluşturdu.

Programda Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kutalmış Göktürk Gürel'e de katkılarından dolayı teşekkür edildi.

BİLAL ULUDAĞ: BU ESERİ SARIÇAM'IMIZA KAZANDIRDIK

Programın açılışında konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur'un adının doğduğu topraklarda yaşatılması yönündeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatını hatırlattı.

Uludağ, "Biz de bu talimatı şeref bildik ve bu eseri Sarıçam'ımıza kazandırdık. Müzemizin fikir babası, Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müzenin kuruluş amaçlarından birinin genç kuşakları Ferdi Tayfur'un eserleriyle buluşturmak olduğunu belirten Uludağ, sanatçının şarkılarının nesilden nesile aktarılmasının önemine değindi.

Uludağ, "Bugün burada bir gencimiz, babasının yıllarca dinlediği bir şarkıya onunla birlikte eşlik ederse, o dileğimiz karşılığını bulmuş demektir" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'u rahmet ve özlemle andığını belirten Uludağ, sanatçının ailesine, programa katkı sunan akademisyenlere, öğrencilere, sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti.

AKADEMİSYENLERE VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, organizasyonun hazırlanmasına katkı sunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademisyenlerine de teşekkür etti.

Bu kapsamda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Meyser Kaya, Resim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aşkın Bahadır, Resim Bölüm Başkanı Selma Şahin, Müzik Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Özkeleş ve Dr. Ahmet Can Çakal'a emekleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Açılışta ayrıca Ferdi Taha Tayfur, Şükrü Avşar ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Özalp de söz alarak Ferdi Tayfur'u andı.

PROTOKOL VE ÇOK SAYIDA SANATÇI HAYRANI KATILDI

Ferdi Tayfur'u doğum gününde anmak için düzenlenen programa sanatçının ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programa MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Karslıoğlu, Türkiye Kamu-Sen Adana İl Başkanı Tolga İyi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Bozdoğan, üniversitenin öğretim elemanları, öğrenciler ve Ferdi Tayfur hayranları iştirak etti.

Anma programının sonunda katılımcılara Türkistan pilavı ikram edildi.