Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi

Hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığına el konulan fenomen Eylül Öztürk, 24 evi olduğu ve oturduğu malikanenin kendisine ait olduğu söylentisini yalanladı. Yalan haberler yapılarak hedef gösterildiğini söyleyen Öztürk, "Herkese tek tek dava açıp bu maddi kayıplarımı tahsil edeceğiz" diyerek de gözdağı verdi.

Engin ve Dilan Polat çiftinin ardından gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken aralarında Eylül Öztürk'ün de olduğu birçok fenomen hakkında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konuldu. 24 evi olduğu ve soruşturma öncesi evlerini Seyran Kavak isimli birine devrettiği iddia edilen Eylül Öztürk ise hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Amerika'da 10 evi olduğunu söyleyen fenomen, Kavak'ın emlakçısı olduğunu ve bahsedildiği gibi ev devretmediğini belirtti.

"ARAŞTIRMALARINIZ KAYNAĞI TWİTTER OLMAMALI"

Hakkındaki haberlerin araştırılmadan yapıldığını söyleyen Öztürk, "Twitter'da yazılan her şey konuşulmadan önce her şeyi araştırmaları gerekiyor. Etik ve olması gereken bu. Araştırmalarınız kaynağı Twitter'da yazılanlar olmamalı. Ben Amerika'ya gittiğimde onlara göre Seyran Kavak'ın evinde kalmışım. Beni takip edenler de bilir. Ben Müge diye birinin evinde kaldım. Seyran Kavak diye birinin evinde hiçbir zaman kalmadım" dedi.

EMRULLAH ERDİNÇ: 24 EVİ VAR, BAZILARINI DEVRETMİŞ

Polat çiftinin ardından fenomenler hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili sık sık açıklamalar yapan gazeteci Emrullah Erdinç'e adeta savaş açan Eylül Öztürk, hakkındaki iddialara bir bir cevap verdi. Erdinç'in "24 ev hareketliliği var. Bazıları Seyran Kavak'ın üzerine devretmiş durumdalar. LLC diye bir şirket kurmuşlar. Bu da konut alma ve konut tamir edilmesi için kurulan bir şirkettir. Düşük oranlarda ev alarak tamir ediyorlarmış gibi göstermişler" sözüne cevap veren Öztürk, "LLC, emlak şirketi falan değil. Limited şirketin Türkçesidir. Amerika'ya valizle para getiremezsiniz. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Bu para transferleri banka aracılığıyla yapıldı ve hepsi belgeli" dedi.

KİRA SÖZLEŞMESİNİ YAYINLADI

Gazetecinin "Şu anda oturduğu evin değeri 835 bin 200 dolar. Orası da kendi evi ve kayıtlarda" demesinin ardından oturduğu evin sahibiyle yaptığı kira sözleşmesini yayınlayan fenomen "Burası benim satın aldığım bir ev değil, bunu da her zaman söyledim. Ama nedense kimse inanmak istemedi. Herhalde bu bilgileri Twitter'dan almadınız dimi. Bir araştırmacı gazeteci Twitter'dan gördüğünü yayına taşımaz değil mi?" ifadelerini kullandı.

EVLERİ DEVRETTİĞİ SÖYLENEN SEYRAN KAVAK EMLAKÇISI ÇIKTI

24 evi olduğu iddiasının ardından Amerika'da satın alınan mülklerin gösterildiği siteye giren Öztürk, evleri üstüne devrettiği söylenen Seyran Kavak'ın kendisinin emlakçısı olduğunu ve evleriyle ilgilenmesi için sistemde onun da adının kayıtlı olduğunu söyledi. Öztürk, Amerika'da her evin evrak işleriyle ilgilenmesi için bir emlakçıya bağlı olduğunu ve kendisine ait evlerin evrak işleriyle de Seyran Kavak'ın ilgilendiğini belirtti.

"TEK TEK DAVA AÇIP MADDİ KAYIPLARIMI TAHSİL EDECEĞİM"

Hakkında yapılan yalan haberlerle ilgili dava açacağını söyleyen Eylül Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Emlakçımı, eşini, onların ilgilendiği evlerin adreslerini ve kiracılarını hedef gösterdiniz. Her yerde beni yurt dışına kaçtınız diye haber yaptınız. Şirketime kayyum atandı, personellerimi işten çıkarttım, reklam anlaşmalarım iptal edildi. Herkese tek tek dava açıp bu maddi kayıplarımı tahsil edeceğiz. Onun da zamanı gelecek. Her şey açık ve evraklı."