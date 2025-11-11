Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, heyecanla beklenen bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu bölümde izleyiciler; Eşref ile Nisan'ın kesişen hayatlarına, geçmişlerine ve aralarındaki imkânsız aşka tanıklık edecek. 11 Kasım günü yaşanan elim olay sonrası Eşref Rüya yeni bölüm yayınlanmayacak mı, 12 Kasım Çarşamba akşamı Eşref Rüya var mı yok mu, merak edildi.

SON BÖLÜMDENELER OLDU?

Eşref ve Kadir beraber girdikleri çatışmada hayatta kalmak için kendi yöntemleriyle hareket eder. Eşref çatışmadan sağ çıkmayı başarsa da Hıdır'ı düşmanın elinden kurtarmak için tehlikeli hamleler yapmak zorunda kalır. Kadir ise krizi fırsata çevirerek uyuşturucu operasyonunu bir adım öteye taşımanın yollarını arar.

Nisan, eline geçen çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair derin bir sorgulamaya girer. Nisan'ın fotoğraftaki diğer kişileri hatırlamaması Dinçer'e büyük bir koz kazandırırken, Nisan bilinçaltında yatan acı gerçeklerle yüzleşmenin eşiğine gelir. Onu bekleyen bu zorlu süreçte ise en büyük destekçisi Eşref'ten başkası olmayacaktır.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

EŞREF RÜYA GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, dikkat çekici kurgusu ve derin karakterleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak dizide anlatılan hikâye tamamen kurgusal. Gerçek bir olaydan esinlenmeden yazılan senaryoda, mafya dünyası ve imkânsız aşk temaları harmanlanarak güçlü bir dramatik atmosfer oluşturuluyor.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Dizinin tüm bölümleri, yayınlandığı günlerde Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümleri televizyon üzerinden takip edebilir, yayın sonrası tekrarlarına veya dijital platformlar aracılığıyla tek parça HD olarak erişim sağlayabilirsiniz.

EŞREF RÜYA DİZİ KARAKTERLERİ

Her karakterin ayrı bir hikâyesi ve derinliği bulunan dizide, izleyiciler duygusal, aksiyon dolu ve dramatik anlara aynı anda tanık oluyor. İşte öne çıkan karakterlerden bazıları:

• Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi ve Yetimler örgütünün önemli isimlerinden biri. Sert yapısının altında kırılgan bir kalp taşıyor; tüm gücüne rağmen hâlâ kaybettiği aşkı Rüya'yı arıyor.

• Nisan Akyol (Demet Özdemir): Yetenekli bir müzisyen ve Afra'nın ablası. Hayata tutunmaya çalışan, neşeli ama bir o kadar da duygusal bir kadın.

• Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele biriminde çalışan hırslı bir komiser. Amacı Yetimler örgütünü çökertmek.

•Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref'in en yakın dostu ve sağ kolu. Gözü kara, karizmatik ve tehlikeli.

• Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en yaşlısı. Ailesiyle barışmanın yollarını arayan, vicdanlı ama içine kapanık bir karakter.

• Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin finans işlerinden sorumlu, analitik zekâsı yüksek genç bir adam.

• Yakup Karaşan (Macit Koper): "Yakup Baba" olarak tanınan Yetimler'in kurucusu. Sözleri az ama etkili.

• Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref'in en büyük rakibi. Güç hırsıyla hareket eden, tehlikeli bir karakter.

• Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem'in amiri ve emniyet müdürü. Sert, soğukkanlı ve Eşref'i yakalamakta kararlı.

• Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kız kardeşi ve Ravena Bosphorus Hotel'in genel müdürü. Disiplinli, işine bağlı bir kadın.

• Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan'ın başına buyruk, hayalperest kız kardeşi. Moda tasarımı öğrencisi ve sürekli başını belaya sokuyor.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

Eşref Rüya 12 Kasım akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek.