Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyuncu Erdinç Gülener, son dönemde sağlık durumu hakkında çıkan haberlerle magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, özellikle eşi Deniz Uğur'un sosyal medya paylaşımı sonrasında büyük yankı uyandırdı. Hayranları ve sevenleri, "Erdinç Gülener kimdir, nereli?", " Deniz Uğur'un eşi hangi dizilerde oynadı?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Peki, Erdinç Gülener kimdir, nereli? Erdinç Gülener hangi film ve dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener, 26 Ocak 1971'de İzmit'te doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınmaktadır. Eğitim hayatına İzmit'te başlayan Gülener, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Erdinç Gülener kimdir

1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'na giriş yaptı ve 1997 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. Burada 8 yıl boyunca sahne aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2014 yılından itibaren ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapıyor.

Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı

Erdinç Gülener, birçok televizyon projesinde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2013-2014 yıllarında ATV'de yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Müfettiş Kane" karakterine hayat verdi ve 220. bölümde diziden ayrıldı. Ardından 2014-2016 yılları arasında "Kertenkele" dizisinde "Ünsal Komiser" karakterini canlandırdı. Dizinin 71. bölümünde (2. sezon finali) senaryo gereği veda etti. Tiyatro sahnesindeki başarıları ve televizyon projelerindeki güçlü performanslarıyla tanınan Erdinç Gülener, sanat hayatına aktif olarak devam etmektedir.

Erdinç Gülener nereli

ERDİNÇ GÜLENER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon Dizileri:

Kurtlar Vadisi Pusu (2013-2014) – Müfettiş Kane

Kertenkele (2014-2016) – Ünsal Komiser

Babam ve Ailesi (2016-2017) – Kemal Saruhan

Diriliş Ertuğrul (2017-2019) – İbn-i Arabi

Benim İçin Üzülme (2012-2013) – Harun

Karadayı (2012-2015) – Savcı Turgut Akın

Bir Zamanlar Kıbrıs (2021) – Rauf Denktaş

Bir Küçük Gün Işığı (2022-2023) – Ümran

Erdinç Gülener hangi filmlerde oynadı





Sinema Filmleri:

G.D.O. Kara Kedi (2013) – Kenan

Buğday (2017) – Dr. Cemil Akman

Pof ile Paf

Barış Adası

Vanya Dayı

Kafkas Tebeşir Dairesi

Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener'in kaç çocuğu var

ERDİNÇ GÜLENER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Erdinç Gülener'in ilk evliliğinden Yağmur Gülener adında bir kızı dünyaya gelmiştir. 2021 yılında oyuncu Deniz Uğur ile hayatını birleştiren Gülener'in, bu evliliğinden henüz bir çocuğu bulunmamaktadır.