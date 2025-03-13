Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?

Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Erdinç Gülener, son dönemde sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Deniz Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Peki, Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı? İşte, merak edilenler…

Başarılı oyuncu Erdinç Gülener, son dönemde sağlık durumu hakkında çıkan haberlerle magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, özellikle eşi Deniz Uğur'un sosyal medya paylaşımı sonrasında büyük yankı uyandırdı. Hayranları ve sevenleri, "Erdinç Gülener kimdir, nereli?", " Deniz Uğur'un eşi hangi dizilerde oynadı?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Peki, Erdinç Gülener kimdir, nereli? Erdinç Gülener hangi film ve dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener, 26 Ocak 1971'de İzmit'te doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınmaktadır. Eğitim hayatına İzmit'te başlayan Gülener, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?Erdinç Gülener kimdir

1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'na giriş yaptı ve 1997 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. Burada 8 yıl boyunca sahne aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2014 yılından itibaren ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapıyor.

Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı

Erdinç Gülener, birçok televizyon projesinde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2013-2014 yıllarında ATV'de yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Müfettiş Kane" karakterine hayat verdi ve 220. bölümde diziden ayrıldı. Ardından 2014-2016 yılları arasında "Kertenkele" dizisinde "Ünsal Komiser" karakterini canlandırdı. Dizinin 71. bölümünde (2. sezon finali) senaryo gereği veda etti. Tiyatro sahnesindeki başarıları ve televizyon projelerindeki güçlü performanslarıyla tanınan Erdinç Gülener, sanat hayatına aktif olarak devam etmektedir.

Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?Erdinç Gülener nereli

ERDİNÇ GÜLENER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon Dizileri:

  • Kurtlar Vadisi Pusu (2013-2014) – Müfettiş Kane
  • Kertenkele (2014-2016) – Ünsal Komiser
  • Babam ve Ailesi (2016-2017) – Kemal Saruhan
  • Diriliş Ertuğrul (2017-2019) – İbn-i Arabi
  • Benim İçin Üzülme (2012-2013) – Harun
  • Karadayı (2012-2015) – Savcı Turgut Akın
  • Bir Zamanlar Kıbrıs (2021) – Rauf Denktaş
  • Bir Küçük Gün Işığı (2022-2023) – Ümran

Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?Erdinç Gülener hangi filmlerde oynadı
Sinema Filmleri:
  • G.D.O. Kara Kedi (2013) – Kenan
  • Buğday (2017) – Dr. Cemil Akman
Tiyatro Oyunları:
  • Pof ile Paf
  • Barış Adası
  • Vanya Dayı
  • Kafkas Tebeşir Dairesi

Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener'in kaç çocuğu var

ERDİNÇ GÜLENER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Erdinç Gülener'in ilk evliliğinden Yağmur Gülener adında bir kızı dünyaya gelmiştir. 2021 yılında oyuncu Deniz Uğur ile hayatını birleştiren Gülener'in, bu evliliğinden henüz bir çocuğu bulunmamaktadır.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
img

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı
img

Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.