Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu Erdinç Gülener, son dönemde sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Deniz Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Peki, Erdinç Gülener kimdir, nereli? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener hangi dizilerde oynadı? İşte, merak edilenler…
Başarılı oyuncu Erdinç Gülener, son dönemde sağlık durumu hakkında çıkan haberlerle magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, özellikle eşi Deniz Uğur'un sosyal medya paylaşımı sonrasında büyük yankı uyandırdı. Hayranları ve sevenleri, "Erdinç Gülener kimdir, nereli?", " Deniz Uğur'un eşi hangi dizilerde oynadı?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Peki, Erdinç Gülener kimdir, nereli? Erdinç Gülener hangi film ve dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?
Erdinç Gülener, 26 Ocak 1971'de İzmit'te doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınmaktadır. Eğitim hayatına İzmit'te başlayan Gülener, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı.
1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'na giriş yaptı ve 1997 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. Burada 8 yıl boyunca sahne aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2014 yılından itibaren ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapıyor.
Erdinç Gülener, birçok televizyon projesinde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2013-2014 yıllarında ATV'de yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Müfettiş Kane" karakterine hayat verdi ve 220. bölümde diziden ayrıldı. Ardından 2014-2016 yılları arasında "Kertenkele" dizisinde "Ünsal Komiser" karakterini canlandırdı. Dizinin 71. bölümünde (2. sezon finali) senaryo gereği veda etti. Tiyatro sahnesindeki başarıları ve televizyon projelerindeki güçlü performanslarıyla tanınan Erdinç Gülener, sanat hayatına aktif olarak devam etmektedir.
ERDİNÇ GÜLENER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Televizyon Dizileri:
- Kurtlar Vadisi Pusu (2013-2014) – Müfettiş Kane
- Kertenkele (2014-2016) – Ünsal Komiser
- Babam ve Ailesi (2016-2017) – Kemal Saruhan
- Diriliş Ertuğrul (2017-2019) – İbn-i Arabi
- Benim İçin Üzülme (2012-2013) – Harun
- Karadayı (2012-2015) – Savcı Turgut Akın
- Bir Zamanlar Kıbrıs (2021) – Rauf Denktaş
- Bir Küçük Gün Işığı (2022-2023) – Ümran
- G.D.O. Kara Kedi (2013) – Kenan
- Buğday (2017) – Dr. Cemil Akman
- Pof ile Paf
- Barış Adası
- Vanya Dayı
- Kafkas Tebeşir Dairesi
ERDİNÇ GÜLENER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Erdinç Gülener'in ilk evliliğinden Yağmur Gülener adında bir kızı dünyaya gelmiştir. 2021 yılında oyuncu Deniz Uğur ile hayatını birleştiren Gülener'in, bu evliliğinden henüz bir çocuğu bulunmamaktadır.