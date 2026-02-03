Emniyet müdürü bizzat sahaya indi! Köy kuşatıldı, kuş uçurtulmadı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, iş yeri sahibinin ise yaralandığı olaya ilişkin şüpheliler kısa sürede yakalandı. Olaydan sonra kaçan zanlılar, 28 saatlik çalışma sonucunda bir dağ köyünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

VERESİYE ALKOL TALEBİ REDDEDİLİNCE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, önceki gece Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. ve F.Y. iş yerine gelerek veresiye alkol almak istedi. İş yeri sahiplerinin talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi M.Ö. ile yanında bulunan Mustafa Çomak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çomak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAĞ KÖYÜNE KAÇTILAR

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların ilçeye bağlı Ergenuşağı köyü kırsalına kaçtığı tespit edildi.

POLİS VE JANDARMA KÖYÜ KUŞATTI

Polis ve jandarma ekipleri köyü kuşatarak operasyon düzenledi. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda ahırlar, kayalık alanlar ve taşlık bölgeler tek tek arandı. Gece boyunca termal kameralar kullanılarak şüphelilerin kaçmasına izin verilmedi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı halde kaçtığı belirlenen Ş.K. ile yanında bulunan F.Y. olaydan 28 saat sonra kıskıvrak yakalandı. Zanlıların kaçmasına yardım ettiği belirlenen K.K. ve V.K. de gözaltına alındı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DE SAHAYA İNDİ

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin'in de sahada bizzat yönettiği operasyon havadan görüntülendi. Şüphelilerin daha önce cezaevinde bulunduğu ve yaklaşık 4 ay önce tahliye oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.