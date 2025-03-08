DEM Parti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek

Süreç hızlanıyor! DEM Parti bir partiyi daha ziyaret edecek
Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo

İşte milyonların dört gözle beklediği zam oranı için en güçlü senaryo
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Emekçi Kadınlar Günü hangi gün?" sorusu, bu anlamlı günü kutlamak için hazırlık yapan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Her yıl mart ayında kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın hakları, eşitlik ve toplumsal farkındalık konularına dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde etkinliklerle anılıyor. Peki, Emekçi Kadınlar Günü ne zaman 2025? Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? İşte, tüm detaylar…

Kadın hakları ve toplumsal eşitlik mücadelesinin önemli bir sembolü olan bu anlamlı gün, her yıl çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerle anılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası düzeyde kabul edilen Dünya Emekçi Kadınlar Günü, özellikle kadın emeğinin, haklarının ve toplumsal hayattaki yerinin vurgulanması açısından büyük bir öneme sahip. Peki, Emekçi Kadınlar Günü hangi gün kutlanıyor? Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün tarihi nasıl başladı? İşte, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kökeni, tarihçesi ve bu özel günün anlamı hakkında merak edilen tüm detaylar…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlardaki başarılarını ön plana çıkarmak amacıyla tüm dünyada büyük bir değer taşıyor. 8 Mart, sadece kutlama değil, aynı zamanda kadınların haklarını savunmak ve farkındalık yaratmak için kritik bir gün olarak kabul ediliyor.

Bu özel gün vesilesiyle seminerler, paneller, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek kadınların toplumdaki yerinin altı çiziliyor. Aynı zamanda iş hayatında, akademik alanlarda ve sosyal yaşamda kadınların hak ettikleri yerlere ulaşmaları için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapılıyor. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü,bu yıl Cumartesi gününe rastlıyor. Hafta sonuna denk gelmesi sayesinde, bu anlamlı gün kapsamında düzenlenecek etkinliklere daha geniş katılım sağlanması bekleniyor.

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları mücadelesinin simgesi olarak kabul edilen ve dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan özel bir gündür. Kökeni ise 1857 yılında ABD'nin New York kentinde tekstil işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları greve dayanır. O dönemde ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle zor şartlar altında çalışan kadınlar, haklarını savunmak için mücadele başlatmış ancak bu grev, sert müdahalelerle bastırılmıştır.

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?Emekçi Kadınlar Günü

Bu olay, kadın hakları hareketinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilir. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda, Alman kadın hakları savunucusu Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. 1977 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 8 Mart'ı resmi olarak "Dünya Kadınlar Günü" olarak belirledi ve o tarihten itibaren dünya çapında kadınların haklarını, eşitliğini ve sosyal statüsünü vurgulayan etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?Dünya Kadınlar Günü Türkiye

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ilk kez 1921 yılında kutlanmıştır. Bu kutlama, "Emekçi Kadınlar Günü" adıyla gerçekleşmiş ve özellikle kadın işçilerin hakları üzerine vurgu yapılmıştır. Ancak, 1975 yılına kadar geniş kapsamlı kutlamalar yapılmamış, bu tarihten itibaren kadın hakları mücadelesine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 1975'te Türkiye, Birleşmiş Milletler'in "Kadın On Yılı" programına katılmış ve bu kapsamda kadın hakları konusundaki farkındalık artmıştır. Aynı yıl, Türkiye Kadınlar Yılı Kongresi düzenlenmiş ve 8 Mart daha geniş çapta kutlanmaya başlamıştır.

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?Dünya Emekçi Kadınlar Günü

1980 askeri darbesinin ardından 8 Mart Kadınlar Günü'nün kutlanması yasaklanmış, ancak 1984 yılından itibaren tekrar kutlanmaya başlanmıştır. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, yürüyüşler, paneller ve organizasyonlarla kadın hakları ve eşitlik mücadelesi vurgulanarak kutlanmaktadır.

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
img

Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı
img

Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.