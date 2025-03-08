EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Kadın hakları ve toplumsal eşitlik mücadelesinin önemli bir sembolü olan bu anlamlı gün, her yıl çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerle anılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası düzeyde kabul edilen Dünya Emekçi Kadınlar Günü, özellikle kadın emeğinin, haklarının ve toplumsal hayattaki yerinin vurgulanması açısından büyük bir öneme sahip. Peki, Emekçi Kadınlar Günü hangi gün kutlanıyor? Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün tarihi nasıl başladı? İşte, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kökeni, tarihçesi ve bu özel günün anlamı hakkında merak edilen tüm detaylar…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlardaki başarılarını ön plana çıkarmak amacıyla tüm dünyada büyük bir değer taşıyor. 8 Mart, sadece kutlama değil, aynı zamanda kadınların haklarını savunmak ve farkındalık yaratmak için kritik bir gün olarak kabul ediliyor.

Bu özel gün vesilesiyle seminerler, paneller, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek kadınların toplumdaki yerinin altı çiziliyor. Aynı zamanda iş hayatında, akademik alanlarda ve sosyal yaşamda kadınların hak ettikleri yerlere ulaşmaları için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapılıyor. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü,bu yıl Cumartesi gününe rastlıyor. Hafta sonuna denk gelmesi sayesinde, bu anlamlı gün kapsamında düzenlenecek etkinliklere daha geniş katılım sağlanması bekleniyor.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları mücadelesinin simgesi olarak kabul edilen ve dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan özel bir gündür. Kökeni ise 1857 yılında ABD'nin New York kentinde tekstil işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları greve dayanır. O dönemde ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle zor şartlar altında çalışan kadınlar, haklarını savunmak için mücadele başlatmış ancak bu grev, sert müdahalelerle bastırılmıştır.

Emekçi Kadınlar Günü

Bu olay, kadın hakları hareketinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilir. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda, Alman kadın hakları savunucusu Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. 1977 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 8 Mart'ı resmi olarak "Dünya Kadınlar Günü" olarak belirledi ve o tarihten itibaren dünya çapında kadınların haklarını, eşitliğini ve sosyal statüsünü vurgulayan etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Dünya Kadınlar Günü Türkiye

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ilk kez 1921 yılında kutlanmıştır. Bu kutlama, "Emekçi Kadınlar Günü" adıyla gerçekleşmiş ve özellikle kadın işçilerin hakları üzerine vurgu yapılmıştır. Ancak, 1975 yılına kadar geniş kapsamlı kutlamalar yapılmamış, bu tarihten itibaren kadın hakları mücadelesine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 1975'te Türkiye, Birleşmiş Milletler'in "Kadın On Yılı" programına katılmış ve bu kapsamda kadın hakları konusundaki farkındalık artmıştır. Aynı yıl, Türkiye Kadınlar Yılı Kongresi düzenlenmiş ve 8 Mart daha geniş çapta kutlanmaya başlamıştır.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü

1980 askeri darbesinin ardından 8 Mart Kadınlar Günü'nün kutlanması yasaklanmış, ancak 1984 yılından itibaren tekrar kutlanmaya başlanmıştır. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, yürüyüşler, paneller ve organizasyonlarla kadın hakları ve eşitlik mücadelesi vurgulanarak kutlanmaktadır.