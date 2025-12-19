150 gazeteciyi bir araya getiren çalıştay! Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın manipülasyona açık yönlerine dikkat çekti

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) tarafından 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa'da "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı" düzenleniyor. Türkiye'nin 70 ilinden yaklaşık 150 gazetecinin katılım sağladığı çalıştayın ilk oturumu, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi'de gerçekleştirildi.

İLK OTURUMUN MODERATÖRÜ EKREM TEYMUR OLDU

Çalıştayın ilk oturumu, Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda dijital habercilik, etik değerler, yapay zeka, saha haberciliği, savaş muhabirliği ve haberde fotoğrafın rolü gibi güncel ve kritik medya başlıkları masaya yatırıldı.

İlk oturumda Halk TV'den İsmail Saymaz, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Sözcü TV eski Genel Müdürü Alişer Delek ve NTV Yorumcusu, Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk konuşmacı olarak yer aldı.

YAPAY ZEKANIN TEHLİKELİ OLABİLECEK YÖNLERİ ELE ALINDI

Oturumda "Habercilikte yapay zeka" konusu kapsamlı şekilde ele alındı. Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın tehlikeli olabilecek yönlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada biliyorsunuz troll denilen bir olgu var. Troll, organize edilmiş kişilerin ya da hesapların koro halinde aynı şeyi seslendirerek sanki kamuoyunun genel kanaatiymiş gibi bir yere hakim olma çabasıdır.

Şimdi yapay zekanın haber ya da içerik üretimi ya da sorularımıza cevap veren mantığı da aslında internetin genelinde bulunan haberlerin hepsinin çekilerek ve bütün dillerde yazılmış olarak bunları bir araya getirerek oradan bir sonuç üretme üzerine. Biz yapay zekaya soru sorduğumuzda internetten toparladığı bilgileri genel hatlarıyla birleştirip bize bir cevap veriyor.

"GELECEKTE YAPAY ZEKAYI YÖNLENDİRME ÇABALARINI GÖREBİLİRİZ"

Bizi izliyorlarsa eğer troll ordularını yönetmeyi düşünen insanlara ipucu vermek olmasın ama gelecekte yapay zekaya da bu şekilde yönlendirme çabalarını görebiliriz. Yani çok sayıda örneğin 'İçişleri Bakanı Mehmet bilmem kim oldu' şeklinde bir haber çıkarttınız. Bunu bir anda binlerce yerde yayınlarsanız ve yapay zekaya sorarsanız, yapay zeka binlerce yerde aynı haberi, aynı metini gördüğünde bunun artık doğru olduğunu kabul edecek ve sizin bundan sonraki bütün sorularınıza, yorumlarınıza, dokümanlarınıza bu şekilde cevap verecektir. Bu da yine bir tehdit değil midir habercilik açısından?"

Alişer Delek ise bu sebeple halen gazetecilere ihtiyaç olduğunu belirterek yapay zekaya doğru soru sormanın önemine dikkat çekti. Ekrem Teymur ise gazeteciliğin bir numaralı kuralının "doğru soru sormak" olduğunu hatırlattı.