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2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

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2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşması öncesi konserler düzenlendi. Shakira, Burna Boy, Mana, Belinda, Los Angeles Azules şarkılarıyla tribünlere eğlenceli anlar yaşattı. 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan marşı Andrea Bocelli ve EJAE seslendirdi.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçıyla başladı.
  • Meksika, 1970, 1986 ve 2026'ya ev sahipliği yaparak üç Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk ülke oldu.
  • Andrea Bocelli ve EJAE, 2026 Dünya Kupası'nın resmi marşı DNA'yı ilk kez seslendirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ TÖRENİ

Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) karşılaşmanın başlamasından 2 saat önce gerçekleştirilen törende görsel şölen sunuldu.  Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiği konserlerde Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne aldı. Konserlerin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombaları görsel bir atmosfer oluşturdu.

MEKSİKA TARİHE GEÇTİ

2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını futbolseverlere açan Meksika, organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu. Kuzey Amerika ülkesi, 1970 ve 1986'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da sahneye çıkarak üç turnuvaya ev sahipliği yapan ilk ülke olarak adını yazdırdı. Meksika-Güney Afrika müsabakasıyla tüm kupaların açılış maçı Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) oynanmış oldu. Bu anlamda stadyum da şehirle birlikte üç kez açılışın yapıldığı stadyum olarak tarihe geçti.

DÜNYA KUPASI MARŞI İLK KEZ SESLENDİRİLDİ

Ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı olan DNA'yı ilk kez maç öncesinde seslendirdi. Meksikalı aktris Salma Hayek'in turnuvanın "resmi hoş geldiniz konuşmasının ardından seslendirilen marş için FIFA, yeni eserin Dünya Kupası ruhunu yansıttığını belirterek, dayanıklılık, birlik, hırs ve aidiyet vurgusu yaptı. Marşın söylendiği sırada Dünya Kupası'nda oynayan tüm takımların bayrakları orta sahanın etrafına dizildi.

MEKSİKALILAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Meksikalı taraftarlar, 80 bin 824 kapasiteli Mexico City Stadı'nda boş yer bırakmadı. Mexico City'de Dünya Kupası başlamasından önce gerçekleştirilen çeşitli protestolar, taraftarları stadyuma ulaşmak için günün erken saatlerinde yollara düşmesine neden oldu. Protestocuların yolları kapatarak stadyuma ulaşımı engelleyeceği yönündeki uyarılar sonrasında Meksikalı taraftarlar günün ilk ışıklarıyla stadyuma ulaşmak için yola çıktı.

MARADONA VE PELE UNUTULMADI

Daha önce 2 kez Dünya Kupası için kapılarını açan Mexico City Stadyumu'nda futbolun efsaneleri Diego Armando Maradona ve Brezilyalı yıldız Pele de unutulmadı. Pele ve Maradona'nın görüntüleri stadyumdaki ekranlara getirildi.

YENİ MAÇ ÖNÜ SEREMONİSİ YAPILDI

FIFA'nın daha önce duyurusunu yaptığı yeni maç önü seremonisi Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında gerçekleştirildi. Maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafına dizildiği seremonide iki ülkenin bayrakları açıldı ve marşları okundu. Seremonin sona ermesinin ardından iki ülkenin bayraklarında yer alan renklerden sis bombası atıldı. Bu sırada stat üzerinden helikopterle Meksika bayrağı açıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut Oral:

bunda iyi bir taraf var, eski dünya kupalarında bu kadar prodüksiyon olmazdı, şimdi teknoloji de gelişti enteresan olmuş

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Haber YorumlarıPınar Baturalp:

güzel bir etkinlik olmuş merakta da var mı diye soruyorum ama bu kadar gösteri yapılıyor da stadyumun güvenliği düzgün müdür acaba devlet güvenlik konusunda yeterince hazırlıklı mıdır yok mu bilemiyorum tabii

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Haber YorumlarıNilay Akbulut:

kardeş shakira burna boy filan hoş da bu arada açılış törenine gitmek isteyen arkadaşlarım protesto yüzünden stadyuma gidemediler valla devlet de bir düzen getirse ya organizasyon yapıyo ama yollar kapalı insanlar gidemiyo ne biçim iş bu

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