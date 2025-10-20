Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı? SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu çıktı mı, tahliye edildi mi?

Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturması ve devam eden tutukluluk süreci, kamuoyunun yakın takibinde. Silivri Cezaevi'nde görülen duruşmalar ve iptal edilen lisans diploması iddiaları, siyasi gündemi yeniden şekillendirirken gözler bugün yapılacak kritik duruşmaya çevrildi. Peki, Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı? Ekrem İmamoğlu çıktı mı?

Türkiye'nin en çok konuşulan siyasi figürlerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez hakkında açılan diploma davası ve tutukluluk süreciyle gündemde. Sahtecilik iddiaları, iptal edilen bir üniversite diploması ve Silivri Cezaevi'ne uzanan bir yargı süreci... Peki, Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı? Ekrem İmamoğlu çıktı mı, tahliye edildi mi? Ekrem İmamoğlu davasında son durum ne? Detaylar haberimizde!

EKREM İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk hali, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun serbest bırakılıp bırakılmadığı, son duruşma günü öncesi yeniden gündeme geldi.

Ancak güncel bilgiler ışığında İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devam ettiği öğrenildi. "Resmi belgede sahtecilik" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla başlatılan çok yönlü soruşturma çerçevesinde yargı süreci halen sürerken, İmamoğlu'nun tahliyesine yönelik herhangi bir karar çıkmadı.

Özellikle diplomasına ilişkin iddiaların odağında yer aldığı davada, ikinci duruşma öncesi alınan ara kararlar çerçevesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Bu nedenle "Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı?" sorusunun yanıtı şu aşamada "hayır" olarak öne çıkıyor.

EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI MI, TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

İmamoğlu hakkında son günlerde en sık sorulan sorulardan biri de "Çıktı mı, tahliye edildi mi?" şeklinde oldu. Ancak mevcut yargı sürecinde, İmamoğlu'nun tahliyesine ilişkin herhangi bir karar alınmadı.

Yolsuzluk ve belgede sahtecilik suçlamalarına ilişkin dosyada yürütülen işlemler devam ederken, özellikle diploma iptaliyle bağlantılı gelişmeler, sürecin uzamasına neden oldu. Mahkeme, ilk duruşmada savunmaların alınmasının ardından davayı ileri bir tarihe ertelemişti.

Bu nedenle İmamoğlu'nun cezaevinden çıktığı, yani tahliye edildiği yönünde bir gelişme yaşanmadı. Süreç hem ceza hem de idari yargı boyutuyla paralel şekilde sürdürülüyor.

DİPLOMANIN İPTAL SÜRECİ

İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'nden aldığı lisans diplomasına yönelik sahtecilik iddiaları, sürecin fitilini ateşledi. 2024 yılı Eylül ayında CİMER'e yapılan bir başvuru üzerine başlayan süreçte, diploma kaydına dair çeşitli çelişkiler öne sürüldü.

İhbarların ardından savcılık resmi soruşturma başlattı. Üniversite ile Yükseköğretim Kurulu arasında yürütülen ortak incelemeler sonucunda, 2025 yılı Mart ayında İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen diplomanın "geçersiz" olduğunu açıklayarak iptal kararı aldı.

İptal gerekçesi olarak "açık hata" ve "yok hükmünde belge" değerlendirmeleri öne çıktı. İmamoğlu'nun avukatları ise bu iptal kararına karşı hem idari hem de cezai yargıda karşı dava açarak süreci üst mahkemelere taşıdı.

İLK DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

İlk duruşma 12 Eylül 2025 tarihinde görülmüştü. İstanbul Adliyesi'ndeki duruşma salonunun yetersiz kalması nedeniyle duruşma, Silivri Cezaevi yerleşkesindeki 1 No'lu duruşma salonuna alınmıştı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma öncesinde, izleyici olarak salona girmek isteyen kalabalık ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin özetini okuduktan sonra davayı 20 Ekim 2025 tarihine erteledi. Ayrıca bazı delil ve tanık taleplerine ilişkin ara kararlar alındı. İmamoğlu'nun SEGBİS ile duruşmalara katılmasına karar verildi.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
