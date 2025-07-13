Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez

Kış aylarında yalnızca 4 bin civarında nüfusa sahip olan Edirne'nin şirin turizm beldesi Enez, yaz sezonunda 80 ila 120 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

TATİLCİLER İÇİN ADETA BİR CENNET KÖŞESİ SUNUYOR

Saros Körfezi'nin turkuaz denizi, inci gibi kumları ve doğal dokusunu koruyan sahil şeridi, tatilciler için adeta bir cennet köşesi sunuyor. Gündüz saatlerinde denizin keyfini çıkaran ziyaretçiler, akşam olduğunda ise yazlık evlerin arasına kurulan çarşı tezgahlarında gezerek, alışveriş yaparak ve yerel tatları tadarak vakit geçiriyor.

HUZURLU VE SICAK BİR ATMOSFER ARAYANLARIN TERCİHİ

Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya ve çevre illerden gelen tatilciler, lüks eğlence mekanlarından uzak ama huzurlu ve sıcak bir atmosfer arayanların tercihi oluyor.

UYGUN FİYATLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Enez, deniz, kum ve güneş üçlüsünü uygun fiyatlarla sunarken; akşamları nostaljik yazlık çarşılarıyla misafirlerine hem alışveriş hem dinlenme hem de eğlence imkânı tanıyor.

BALKAN ÜLKELERİNDEN AKIN VAR

Özellikle günübirlik gelen yerli turistlerin ilgi odağı olan Enez'e, Doğu Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'dan da yabacılar yoğun olarak geliyor.

İstanbul'dan ailesi ile hafta sonu tatili için Enez'e gelen Ali Ercan, ailesi ile sabah kahvaltısını deniz kenarında kurdukları masada güne başlayıp gün boyu denizin tadını çıkararak akşamda çarşıda dolaşarak vakit geçiriyorlar.

30 yıldır Enez'de yazlığı bulunan Sevgi Özen ise Enez'in hizmet anlamında yoksun olduğunu ve yetersiz kaldığını söylüyor. Özen, "Böyle güzel bir sahilde böyle denize sahip olmak bizim için büyük bir şans ve mutluluk. Ama buranın geçen yıllar içerisinde daha fazla güzelleştirilmesini yıllarca bekledik. Her yıl bunu umut ederek buraya geldik. Maalesef her geçen yıl ve günde gerilediğini gördük" dedi.

Cahide Sevim isimli yazlıkçı ise Enez'in güzel bir turizm beldesi olduğunu ve bazı eksiklikleri olmasına rağmen gece hayatı ve alış veriş noktaları ile cazip olduğunu kaydetti.

Enez'e ailesi ile gelen Didem Türkücü isimli vatandaş ise her şeye rağmen eğlendiklerini ve eksiklik görmediklerini ifade etti.