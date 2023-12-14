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Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın listede hangi Türk yemekleri yer aldı

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Dünyaca ünlü gastronomi websitesi Taste Atlas, dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede Türkiye'den iki yemek yer aldı. Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan lahana çorbası ve kaymaklı kayısı yer aldı. "Dünyanın en iyi 100 yemeği listesi"ne 8 Türk yemeği girdi. Türk yemekleri arasında en iyi seçilen yemeğimiz ise cağ kebabı oldu.

Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic tarafından 2015'te kurulan ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine yer verilen TasteAtlas sitesi, dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede 2 tane Türk yemeğinin olması dikkatlerden kaçmadı."Dünyanın en iyi 100 yemeği listesi"ne 8 Türk yemeği girdi.

İşte Taste Atlas'a göredünyanın en kötü 10 yemeği;

Hakarl- İzlanda

Dünyanın en kötü yemeği listesinin ilk sırasında İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti 'Hákarl' aldı. Yemekle ilgili verilen bilgide "Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir yemek" notu düşülmüş.

Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı

Yeruşalmi Kugel- İsrail

Listenin ikinci Karamelize erişteyle yapılan yeruşalmi kugel adlı yemek yer alıyor. Kek görüntüsünde yumurtalı, peynirli ve tuzlu bir yemek.

Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı

Ramen burger- ABD

Ramen ve yumurtayla hazırlanan ramen burger listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı

Sklandrausis- Litvanya

Dördüncü sıradaysa , Litvanya'da Sklandrausis var. Sklandrausis, 16. yüzyıldan bu yana bölgede hazırlanan tarifi Letonya'dan gelen bir turta.

Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı

Chapalele- Şili

5. sıradaki Chapalele ise patates ve un olmak üzere sadece iki ana malzemeyle yapılan bir Şili ekmeği.

Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı

Calskrove- İsveç

İsveç icadı pizza Calskrove listesnin 6. sırasında yer aldı. Görünüşe bakılırsa yemeğin iştah açtığını söylemek zor. Bu dev yemek, İsveç'in Skellefteå kasabasındaki Tre Kronor restoranının keşfi. Hamburger (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.

Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı

Lahana Çorbası- Türkiye

Listenin 7. sırasında yer alan halana çorbası, 2,3 puanla seçilmiş. Türkiye'nin Ordu ili ile adını duyuran lahana çorbası, kötü yemek seçilerek şaşkınlık yarattı.

Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı

Kaymaklı kayısı- Türkiye

Türkiye'den 'kaymaklı kayısı' 2,7 puanla 59'uncu oldu. Malatya yöresinin meşhur lezzetlerinden birisi olan kaymaklı kayısı, kuru kayısının ortasına kaymak koyularak yapılıyor.

Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı

İki Türk lezzeti listede de yer alsa da TasteAtlas'ın yayımladığı "Dünyanın en iyi 100 yemeği listesi"ne 8 Türk yemeği girdi. Türk yemekleri arasında en iyi seçilen yemeğimiz ise "Cağ Kebabı" oldu. İşte o liste;

20. Cağ Kebabı

37. İskender Kebap

38. Mantı

60. Döner Kebap

70. Adana Kebap

72. Mercimek Çorbası

77. Hünkar Beğendi

89. Tombik Döner

Kaynak: Haberler.com / Gastronomi

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