Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Aralık dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? 21 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Tarih: 2023.12.21, Saat: 08:13:54

Enlem: 38.2437, Boylam: 39.5468

Derinlik: 12.4 km

Yer: CAYIRDERE-ERGANI (DIYARBAKIR)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 08:10:44

Enlem: 37.0937, Boylam: 28.9260

Derinlik: 1.7 km

Yer: OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 08:02:41

Enlem: 40.4367, Boylam: 28.8875

Derinlik: 5.2 km

Yer: GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 07:26:49

Enlem: 38.1738, Boylam: 36.9095

Derinlik: 5.5 km

Yer: HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 07:17:38

Enlem: 35.4610, Boylam: 26.8833

Derinlik: 5.0 km

Yer: GIRIT ADASI (AKDENIZ)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 06:38:43

Enlem: 37.0193, Boylam: 28.4960

Derinlik: 17.4 km

Yer: SARAYYANI-ULA (MUGLA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 06:22:20

Enlem: 36.5860, Boylam: 30.1328

Derinlik: 44.2 km

Yer: KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 06:17:28

Enlem: 38.0498, Boylam: 37.3083

Derinlik: 7.1 km

Yer: AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 06:09:32

Enlem: 37.8290, Boylam: 27.0283

Derinlik: 3.7 km

Yer: KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 05:00:47

Enlem: 40.0198, Boylam: 25.7895

Derinlik: 10.1 km

Yer: SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.21, Saat: 04:48:34

Enlem: 38.4472, Boylam: 37.4815

Derinlik: 5.0 km

Yer: YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)