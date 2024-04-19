Anne adaylarının doğum yaklaştıkça akıllarında birçok soru oluşuyor. Özellikle doğumun başlama anı ile ilgili bilgisi olmayan kişiler, ilk tecrübelerinde bilinçli şekilde hareket etmek istiyor. Doğumun başladığının nasıl anlaşılacağı ve bu aşamada nelerin yapılması gerektiği merak ediliyor. Doğumun başladığı nasıl anlaşılır? Doğum başlama belirtileri neler? Ne zaman hastaneye gidilmeli? İşte ayrıntılar...

DOĞUMUN BAŞLADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Gebelik genellikle 40 hafta veya 9 ay 10 gün sürer. Bebek, annenin karın boşluğunda büyüdükçe, diyafram üzerindeki baskı artar ve bu nedenle anne daha zor nefes alabilir hale gelir. Doğum yaklaştıkça, bebek doğum kanalına ilerler ve bu yer değişimi diyaframdaki baskıyı azaltır. Sonuç olarak, anne doğuma yaklaştıkça bir rahatlama hisseder ve nefes alma süreci kolaylaşır.

NİŞAN GELMESİ NEDİR?

Normalde rahim ağzını kapatan bir mukus tıkacı bulunur. Doğumun başlamasıyla birlikte, rahim ağzının yumuşamasına bağlı olarak bu mukus tıkacı düşer. Bu süreçte, anne adayında halk arasında "nişan gelmesi" olarak adlandırılan bir akıntı meydana gelebilir. Bu durum, doğumun yaklaştığını ve vücudun doğum için hazırlandığını gösterir.

Doğum yaklaştıkça, anne adayında küçük ve düzensiz olan sancılar, düzenli ve seyrek olarak gelmeye başlar. Bu sancılar genellikle Braxton-Hicks kasılmaları olarak adlandırılır. 35. haftadan itibaren başlayan bu kasılmalar, gün içinde kısa süreli olarak ortaya çıkabilir. Ancak, doğum yaklaştıkça bu kasılmalar şiddetlenir ve sancı süreleri uzar. Bu belirtiler doğumun yaklaştığını gösterir ve vücudun doğum için hazırlık yaptığını işaret eder.

SU GELİNCE NE YAPILMALI?

Doğum sürecinin bir diğer önemli belirtisi su gelmesidir, halk arasında bilinen diğer adıyla "su kesesi yırtılması". Kasılmaların etkisiyle yırtılan zar içinde bulunan sıvı, annenin vücudu tarafından dışarı atılır. Bazen sancılar başlamadan önce su kesesi doğal olarak yırtılabilir ve sürekli bir ıslaklık meydana gelebilir. Bu duruma da dikkat etmek önemlidir, çünkü suyun erken gelmesi doğumun başladığını işaret edebilir.

AĞRI VE KRAMPLAR

Doğumun başlamasının en büyük işareti düzenli rahim kasılmalarının başlamasıdır. Başlangıçta bu kasılmalar, menstrüel kramp veya bel ağrısı gibi hissedilebilir. Bu erken kasılmalar, genellikle 20 ila 30 dakika aralıklarla gerçekleşir ve zamanla daha belirgin ve sık hale gelir. Bu düzenli ve artan kasılmalar, doğumun başladığını gösterir ve annenin vücudu doğum için hazırlık yapmaktadır.

Ağrı veya kramp giderek daha şiddetlenir ve daha uzun sürer. Kasılmalar da daha sıklaşır ve üç ila beş dakikada bir olmaya başlar. Bu düzenli ve sık kasılmaların başlamasıyla birlikte, doğumun yaklaştığı anlaşılır. Artık doğumun başladığı ve bebek için hazırlık aşamasının sonuna yaklaşıldığı anlaşılır.

KANAMA DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Nişan gelmesi veya rahim ağzının açılması sırasında adet kanı kadar bir kanama olabilir. Ancak, normal adet kanamasından daha fazla kanama olduğunda veya kanama şiddetliyse, çok hızlı bir şekilde hastaneye gitmek önemlidir. Bu durumda, hızlı bir müdahale gerekebilir ve hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı açısından önemlidir. Kanamanın miktarı veya şiddeti konusunda herhangi bir endişe varsa, derhal tıbbi yardım almak en doğrusudur.

HANGİ AŞAMADA HASTANEYE GİDİLMELİ?

Su gelmesi durumunda, her zaman hastaneye gidilmesi gerektiği doğru bir yaklaşımdır. Su kesesinin erken gelmesi, doğumun başladığını ve bebeğin doğum için hazırlandığını gösterebilir. Bu nedenle, doğumun başladığını düşündüren herhangi bir belirtide, derhal tıbbi yardım almak önemlidir.

İlk doğumlarda, sancılar 10-20 dakikada bir gelene kadar evde beklemek genellikle uygun olabilir. Ancak, sancılar daha sıklaşırsa ve trafik yoğunluğu gibi faktörleri dikkate alarak, hastaneye gitmek daha güvenli olabilir. Özellikle trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde veya uzak bir mesafede iseniz, erken hastaneye gitmek daha doğru bir tercih olabilir. Öncelikle anne ve bebek sağlığına odaklanmak önemlidir, bu nedenle gerektiğinde tıbbi yardım almak önemlidir.