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Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek

Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
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Yurdun büyük bir bölümünde Temmuz sıcakları hızla etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerimizde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşırken, bir çok ilde ise 35 derecenin üzerine çıkacak. Uzmanlar, aşırı sıcaklarda özellikle öğle vakti güneşin tepede olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi bölgelerimizde yağış, hangi bölgelerimizde kavurucu sıcaklar hakim? İşte detaylar...

  • Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor.
  • Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
  • Yurdun büyük kısmında sıcak ve güneşli hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde yağış yalnızca sınırlı bölgelerde görülecek. Yurdun büyük kısmında ise sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.

O BÖLGEMİZ SICAKTAN KAVRULACAK

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 40 dereceye, Mardin'de 37 dereceye, Malatya ve Denizli'de 36 dereceye, İzmir, Muğla, Manisa, Adana'da ise 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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