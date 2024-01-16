DIGIVERSE VE SOPHIAVERSE, WEB3 ALTYAPI PATLAMASINA HAZIRLANMAK İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

İSTANBUL: Milyonlarca küresel müşteriye hizmet veren bir Türk turizm, otel ve kahve imparatorluğunun dijital teknoloji kolu olan Digiverse, yapay zeka ve yapay zeka kontrolündeki karakterlerin insanlar gibi düşünüp öğrenebilmesi için süper zeka arayışı içinde olduğu sanal metaverse dünyası ile dijital eğlence arasında bir köprü kurmak üzere SingularityNET Vakfı (SNET) ve Hanson Robotics'in Web3 metaverse altyapısı geliştirme koluna sahip SophiaVerse ile güçlerini birleştirecek.

Türkiye'nin önde gelen fiziksel dijital eğlence evreni sağlayıcısı olarak uzmanlığına dayanarak, Digiverse metaverse ortamlarından başarılı bir koleksiyon oluşturmak için 40 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Platform, bireylerin AR ve VR özellikleri ve "Avatar" ve "Star Wars" gibi filmlerden ünlü sanatçılar ve tasarımcılar tarafından hazırlanan 3D kurulumlarla dijital sanat dünyasına bir yolculuğa dalmasını sağlayarak 33 farklı deneyim alanı ile bir milyondan fazla kişiye bir metaverse deneyimi sunuyor.

Digiverse Token Generation Event'ın (TGE) arifesinde, birçok CEX ve DEX'te orta Ocak'ta listelenecek, Digiverse CEO'su ve seri girişimci Irfan Demirok, bir misyon üzerinde. Demirok, "Amacımız, sanal ve gerçek dünya ortamlarını entegre ederek metaverse arenasında hakim olmak" diye açıklıyor. Ekosistem, ortakları tokenleştirecek, NFT koleksiyonları hazırlayacak, tüm platformlara dijital kimlikle erişimi sağlayacak, digitravel uygulamaları sunacak ve şirketleri Web3 ortamında dönüştürerek farkındalığı, gelir payını artırmak ve teknoloji büyümesini sağlamak için merkezi ve merkezi olmayan bir borsa kuracak.

SophiaVerse, yararlı ve şefkatli bir AI üretme vizyonundan sağlık, uzun ömürlülük araştırmaları, bilgi işlem ürünleri ve merkezi olmayan finansa kadar uzanan SNET ekosisteminin derin merkezi olmayan Web3 blockchain deneyiminden yararlanacak. Sağlık, uzun ömürlülük araştırmaları, bilgi işlem ürünleri ve merkezi olmayan finans gibi yan projelerle, kombinasyon her iki gruba genişlemek için benzersiz bir pazar fırsatı sunuyor.

WEB3.0 ALTYAPI BONANZASI

Web2'nin sosyal medya dünyası ile merkezi olmayan blockchain Web3 metaverse çılgınlığı arasındaki dans hızla devam ediyor. Böyle bir ortamda, AGI ve Singularity çağına hazırlanmak için tuhaf iş ortakları birlikte çalışıyor. Bu cesur yeni dünyanın güzelleri, tokenomikler ve teknoloji valsini AGI makineleri ile dünyanın en büyük ve en yenilikçi ticari gruplarının ticari hedefleriyle evlendiriyor.

Digiverse araştırması fırsatı vurguluyor. Valuates'ın "Global Metaverse Market" raporuna göre, metaverse pazarının büyüklüğü 2021'de 21 milyar dolar oldu ve 2024'te 28 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Goldman Sachs, global ekonominin %20-25'ini oluşturan dijital ekonominin, dijital deneyimlerin metaverse evrenine transferiyle 12 trilyon dolara kadar bir pazar yaratacağını tahmin ediyor. Bu, Citigroup'un 2030'a kadar 13 trilyon dolarlık bir metaverse ekonomisi öngören benzer bir raporu tarafından destekleniyor.

"SophiaVerse ile işbirliğimiz, geleceğin ne getireceğinin bir göstergesi," diye ekliyor SophiaVerse CEO'su ve Web3 metaverse uygulamalarının gelişiminde bir düşünce lideri olan Logan Ryan Golema. "Geleneksel iş dünyası ile Web3 metaverse'in yeni dünyası arasında giderek daha fazla işbirliği görüyoruz. Chat GPT'nin başlaması süreci hızlandırdı ve bu şirketlerin çoğu artık global iş ortamının değişen doğasını anlamaya başlıyor."

Digiverse ve Sophiaverse yönetim ekipleri, en iyi sinerjilerin gerçekleştirilebileceği yerleri görmek için birleşik kaynaklara bakma sürecindeler. Bu alanlardan biri, Digiverse'in küresel bir kripto borsası kurmaya yönelik taahhüdü ile işin finansal hizmetler tarafında yer alıyor. SNET grubunun merkezi olmayan finans kolunun bir parçası olan ve kripto finansmanı ve yatırım alanlarında uzmanlaşmış Singularity DAO'nun kripto yeteneklerinden yararlanma yeteneği, stratejik ortaklık için bir odak alanıdır.

"Gelecekteki büyüme ve finansman için Web3 pazarlarına bakan Digiverse gibi daha fazla şirket görüyoruz," diye sonuçlandırıyor SingularityDAO'nun CEO'su Mario Casiraghi. "Digiverse, ortamımıza atlamaya hazır ortaklar ve müşteriler listesine sahip. Anahtar, bu işletmeleri kripto finansının gelişen pazarıyla rahat hissettirmek ve onlara yenilikçi çözümler sunmaktır."

Digiverse Hakkında

Digiverse benzersiz bir metaverse deneyimidir. Dünyanın ilk dijital evreni olarak Digiverse, VR aksesuarlarına ihtiyaç duymadan sanal gerçekliğe daldırıcı erişim sağlar. Özellikleri arasında merkezi ve merkezi olmayan (CEX ve DEX çok zincirli) kripto para birimi değişim mekanizması ve diğer projelerden farklı kılan bir dijital kimlik sağlama yer alır. Digiverse, paydaşlara benzersiz NFT koleksiyonları için bir platform sağlayarak NFT'lerin oluşturulmasını, değişimini ve sahipliğini kolaylaştırır. Başarılı teknoloji karışımı sayesinde, Digiverse gerçek ve sanal dünyalar arasında sorunsuz bir köprü oluşturur.

https://linktr.ee/digiv

https://digiversecrypto.com/

https://www.digiversede.com.tr/

SophiaVerse Hakkında

SingularityNET AI Ekosistemi (SNET) ve Hanson Robotics (HR) tarafından oluşturulan SophiaVerse, AI ve oyun dünyasında Web3 devrimidir. Bu merkezi olmayan ve açık kaynaklı AGI süper-bilinç meydan okuması, oyun ve AI teknolojisinin geleceğidir, en gelişmiş, bilişsel AI girişiminde eğlenceli bir Ar-Ge girişimidir. Mevcut Sophia AI, somutlaştırılmış biliş, robotik modeller, eğitim ve girdi ile birleşir. AI bilim adamları, biyologlar, nörobilimciler ve yazılım mühendisleri tarafından tanımlanan bir çerçeveyle ve Hollywood yazarları ile deneyimli oyun geliştiricilerinin desteğiyle, kullanıcılar derin insan-AI simbiyozunu keşfeder ve insanlığa süper bilge, süper yardımsever bir arkadaş olarak insansı robotların idealini takip eder.

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