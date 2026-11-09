Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın

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Pakistan'da sokak yemekleri hazırlayan bir satıcının kullandığı yağın görüntüsü iştah kaçırdı. Büyük bir metal tavada et ve yumurta pişiren satıcının, neredeyse tamamen siyaha dönmüş yağın içinde yemek hazırlaması dikkat çekti. Tavanın içindeki koyu renkli sıvı ve yiyeceklerin hazırlanış biçimi, gıda güvenliği açısından ciddi soru işaretleri oluşturdu.

SİMSİYAH YAĞDA ET VE YUMURTA PİŞİRDİ

Görüntülerde, beyaz takke takan satıcının geniş bir metal tavanın başında yemek hazırladığı görülüyor. Tavanın içinde büyük et parçaları bulunurken satıcı, yumurtaları kırarak yemeğe ekliyor. Ardından metal bir gereç yardımıyla yiyecekleri karıştırmaya devam ediyor.

Ancak görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntı, tavanın içindeki yağın rengi oluyor. Motor yağını andıracak kadar koyulaşan sıvının içinde pişirilen yiyecekler, kullanılan yağın ne kadar süredir değiştirildiği sorusunu akıllara getiriyor.

YİYECEKLERE ÇIPLAK ELLERİYLE DOKUNDU

Satıcının yemek hazırlarken yiyeceklere çıplak elleriyle müdahale etmesi de dikkat çekti. Büyük et parçalarının bulunduğu tavada herhangi bir koruyucu eldiven kullanmadan çalışan satıcının hazırlık süreci, hijyen koşulları açısından endişe yarattı.

Özellikle yüksek sıcaklıkta kullanılan yağın görünümü, tavanın durumu ve yiyeceklerle doğrudan temas edilmesi, sokak yemeklerinin hangi koşullarda hazırlandığı sorusunu gündeme getirdi.

DIŞ BASINDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER YER ALDI

Pakistan'daki sokak yemeklerinin hazırlanış biçimi daha önce de yabancı basında haber konusu oldu. Hindistan merkezli NDTV ve The Daily Guardian, Eylül 2025'te yayımladıkları haberlerde kararmış yağda yemek hazırlayan bir satıcının görüntülerine yer verdi.

Haberlerde özellikle yağın koyu rengi, yumurta ve etin aynı tavada hazırlanması ve satıcının yiyeceklere çıplak elleriyle müdahale etmesi üzerinde duruldu.

UZMANLAR TEKRAR KULLANILAN YAĞLARA KARŞI UYARIYOR

Kızartma yağlarının defalarca kullanılması ve uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalması, yağın yapısında zararlı kimyasal değişimlere yol açabiliyor. Bozulmuş yağların tüketilmesi sağlık açısından risk oluştururken uygun olmayan hijyen koşulları da gıda kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor.

Öte yandan görüntülerdeki yağın kaç kez kullanıldığı veya ne kadar süredir değiştirilmediği bilinmiyor. Yağın görünümü tek başına kimyasal içeriğini ortaya koymasa da yemeklerin hazırlanış biçimi, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.