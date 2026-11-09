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Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın

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Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın Haber Videosunu İzle
Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın
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Pakistan'da bir sokak satıcısının yemek hazırladığı görüntüler mide bulandırdı. Dev bir tavada motor yağını andıran simsiyah yağın içinde et ve yumurta pişiren satıcının yiyeceklere çıplak elleriyle müdahale etmesi dikkat çekti. Yağın ne kadar süredir kullanıldığı bilinmezken yemeklerin hazırlandığı koşullar, hijyen ve gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere neden oldu.

  • Pakistan'da bir sokak satıcısı, neredeyse tamamen siyaha dönmüş yağın içinde büyük bir metal tavada et ve yumurta pişirdi.
  • Satıcı yemek hazırlarken yiyeceklere koruyucu eldiven kullanmadan çıplak elleriyle müdahale etti.
  • Kızartma yağlarının defalarca kullanılması ve uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalması yağın yapısında zararlı kimyasal değişimlere yol açabiliyor.

Pakistan'da sokak yemekleri hazırlayan bir satıcının kullandığı yağın görüntüsü iştah kaçırdı. Büyük bir metal tavada et ve yumurta pişiren satıcının, neredeyse tamamen siyaha dönmüş yağın içinde yemek hazırlaması dikkat çekti. Tavanın içindeki koyu renkli sıvı ve yiyeceklerin hazırlanış biçimi, gıda güvenliği açısından ciddi soru işaretleri oluşturdu.

SİMSİYAH YAĞDA ET VE YUMURTA PİŞİRDİ

Görüntülerde, beyaz takke takan satıcının geniş bir metal tavanın başında yemek hazırladığı görülüyor. Tavanın içinde büyük et parçaları bulunurken satıcı, yumurtaları kırarak yemeğe ekliyor. Ardından metal bir gereç yardımıyla yiyecekleri karıştırmaya devam ediyor.

Ancak görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntı, tavanın içindeki yağın rengi oluyor. Motor yağını andıracak kadar koyulaşan sıvının içinde pişirilen yiyecekler, kullanılan yağın ne kadar süredir değiştirildiği sorusunu akıllara getiriyor.

YİYECEKLERE ÇIPLAK ELLERİYLE DOKUNDU

Satıcının yemek hazırlarken yiyeceklere çıplak elleriyle müdahale etmesi de dikkat çekti. Büyük et parçalarının bulunduğu tavada herhangi bir koruyucu eldiven kullanmadan çalışan satıcının hazırlık süreci, hijyen koşulları açısından endişe yarattı.

Özellikle yüksek sıcaklıkta kullanılan yağın görünümü, tavanın durumu ve yiyeceklerle doğrudan temas edilmesi, sokak yemeklerinin hangi koşullarda hazırlandığı sorusunu gündeme getirdi.

DIŞ BASINDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER YER ALDI

Pakistan'daki sokak yemeklerinin hazırlanış biçimi daha önce de yabancı basında haber konusu oldu. Hindistan merkezli NDTV ve The Daily Guardian, Eylül 2025'te yayımladıkları haberlerde kararmış yağda yemek hazırlayan bir satıcının görüntülerine yer verdi.

Haberlerde özellikle yağın koyu rengi, yumurta ve etin aynı tavada hazırlanması ve satıcının yiyeceklere çıplak elleriyle müdahale etmesi üzerinde duruldu.

UZMANLAR TEKRAR KULLANILAN YAĞLARA KARŞI UYARIYOR

Kızartma yağlarının defalarca kullanılması ve uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalması, yağın yapısında zararlı kimyasal değişimlere yol açabiliyor. Bozulmuş yağların tüketilmesi sağlık açısından risk oluştururken uygun olmayan hijyen koşulları da gıda kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor.

Öte yandan görüntülerdeki yağın kaç kez kullanıldığı veya ne kadar süredir değiştirilmediği bilinmiyor. Yağın görünümü tek başına kimyasal içeriğini ortaya koymasa da yemeklerin hazırlanış biçimi, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

şimdi bunu kalkar bazıları islama bağlarlar. Allah, kuranda temiz olanları sever diye bildirir. temizlik imandandır diye hadis var. bu pisliklerin yaşam tarzları din değildir yani. abdest almak farzdır hatta islamda.islamla hiç ilgisi olmayan bazı yerlerde mesela güney amerikada dünyanın en ileri vahşeti, ahlaksızlığı yaşanır. bu hristiyanlığın suçu değildir. yzüden şahsi pislikleri, dinlerle ilişkilendirmeyin.

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Haber YorumlarıASar Gnc:

bu koşullarda nasıl hala hayattalar enteresan.

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Haber Yorumlarıİrfan Esener:

3 değil 5. funya ulkesi geri kalmislikta sinir tanımıyorlar..

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