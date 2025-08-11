Deprem mi oldu? 11 Ağustos deprem ne zaman, nerede oldu? SON DAKİKA!

Vatandaşlar, deprem mi oldu? sorusunun cevabını merak ediyor. "11 Ağustos deprem ne zaman, nerede oldu?" sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri oldu. İşte AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre son dakika 11 Ağustos deprem detayları…

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın açıklamasına göre, 10 Ağustos 2025 saat 19.53'te Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sındırgı'da depremin ardından geçen 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçti. Saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4.00, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sarsıntılar ilerleyen saatlerde de devam etti. Sındırgı son olarak saat 01.59'da 4.0, 02.10'da ise 3.3'le sallandı. Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

11 Ağustos deprem etkisi, artçı sarsıntılarla birlikte sabah saatlerinde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşen depremlerle ilgili en güncel bilgileri anlık olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Gelişmiş teknoloji ve uzman ekipleriyle deprem verilerini hızlıca değerlendiren AFAD, her sarsıntıyı yakından izleyerek, halkın güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla detayları gecikmeden kamuoyuna sunuyor. Bu sayede toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gerekli tedbirleri zamanında alması sağlanıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, deprem verilerini anlık ve güvenilir biçimde halkla paylaşıyor. Bölgedeki sismik hareketleri titizlikle izleyen kurum, resmi internet sitesi aracılığıyla son 500 deprem kaydını kamuoyunun erişimine sunuyor.