Deprem bağış listesi, Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL bağış toplandı merak edenler tarafından sorgulatılıyor. Peki, Deprem bağış listesi! Bağış yayınında kimler bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kim, kaç TL bağış yaptı?

Yaklaşık 8 saat süren program boyunca Depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" Bağış yayınında Deprem bağış listesi merak ediliyor. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. Deprem bağış listesi, kimlerin bağış yaptığını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Peki, Deprem bağış listesi! Bağış yayınında kimler bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kim, kaç TL bağış yaptı?

DEPREM BAĞIŞ LİSTESİ

Yaklaşık 8 saat süren programda toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı. Ortak yayın boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi. Türkiye Tek Yürek kampanyasındaki deprem bağış listesi ise şu şekilde;