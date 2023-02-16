Deprem bağış listesi! Bağış yayınında kimler bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kim, kaç TL bağış yaptı?
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Deprem bağış listesi, Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL bağış toplandı merak edenler tarafından sorgulatılıyor. Peki, Deprem bağış listesi! Bağış yayınında kimler bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kim, kaç TL bağış yaptı?
Yaklaşık 8 saat süren program boyunca Depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" Bağış yayınında Deprem bağış listesi merak ediliyor. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. Deprem bağış listesi, kimlerin bağış yaptığını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Peki, Deprem bağış listesi! Bağış yayınında kimler bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kim, kaç TL bağış yaptı?
DEPREM BAĞIŞ LİSTESİ
Yaklaşık 8 saat süren programda toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı. Ortak yayın boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi. Türkiye Tek Yürek kampanyasındaki deprem bağış listesi ise şu şekilde;
- Türk Telekom: 2 milyar lira
- Güney Kore'ye ait Kore Telekom: 15 milyon lira
- Borsa İstanbul grubu: 2 milyar Türk Lirası
- Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz:3 milyar lira
- Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışladığını açıkladı.
- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli: 2 milyar lira
- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şahsı ve ailesi adına 200 bin lira
- İsminin açıklanmasını istemeyen Kahramanmaraşlı bir iş adamı 50 milyon lira bağışladı.
- Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül: 30 milyon lira
- Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı: 100 milyon lira
- Avrupa Konutları -Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinkaya: 20 milyon lira
- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kurum olarak 10 milyon lira
- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konfederasyon olarak 10 milyon lira
- Turkuvaz Güvenlik Birimi: 50 bin lira
- Sami Çebi: 5 milyon lira
- Filli Boya Genel Müdürü Tafyun Küçükoğlu: Yan iştirakler dahil toplamda 10 milyon 250 bin lira
- Yayına bağlanan 14 yaşında gönlü büyük bir çocuk ise kumparasındaki 200 lirayı bağışladı.
- Yönetmen Emre Konuk: 1 milyon lira
- TİM Başkanı İsmail Gülle: 1 milyon lira
- Zirve Holding Turkuvaz Medya Grubu: 700 milyon lira
- TMSF: 2 milyar lira
- Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan kurum olarak 7 milyar lira
- Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: 3,5 milyar lira
- DAP Yapı: 10 milyon lira
- Muhammed Abdullah: 10 milyon lira
- Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: 12 milyar lira
- Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar: 20 milyar lira
- Kalyon Holding yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 950 milyon lira
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 maaşını bağışladı.
- Bonna Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan: 1 milyon lira
- İş adamı Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerif: 1 milyon lira
- Murat Genç: 6 milyon lira
- Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kurum olarak: 30 milyar lira
- Savunma Sanayi Başkanlığı 3 milyar 600 milyon lira
- Ölmez Madencilik'ten İsmet Ölmez: 10 milyon lira
- Bayraktar Teknoloji adına Haluk Bayraktar: 2 milyar lira
- Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: 1 milyon 250 bin lira
- Kutlu Holding: 50 milyon TL
- Türk İş Başkanı Ergün Atalay: 20 milyon lira
- Özdilek Holding: 20 milyon lira
- Ziraat Bankası Genel Müdürü maaşından 1 milyar lira bağışladı.
- Selin Ciğerci 1 milyon lira bağışladı.
- Ziraat Bankası Genel Müdürü: 1 milyar lira
- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: 200 bin lira
- Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: 7 milyon lira
- Kent Şirketler: 5 milyon lira
- ÖNDER: 2 milyon lira
- Boyner: Toplamda 50 milyon lira
- THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut kurumun 5 milyar lira bağışladığını, kendisinin ise mart ayı maaşını bağışladığını söyledi.
- Depremzede ve Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Niziplioğlu: 10 milyon TL
- Bahçelievler Belediyesi: Toplamda 14 milyon lira
- DTM Bilal Hacıoğlu 2 milyon, şahsı adına 50 bin lira bağışladı.
- Türkiye Ermeni Patriği: 3 milyon lira
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 1 maaş
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 1 maaş
- Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: 1 milyar lira
- GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek: 1 milyon lira
- Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, daha önceden sözünü verdiği 500 milyon TL ile birlikte toplamda 1 milyar TL bağışladı.
- Acun Ilıcalı da "4 kızım ve kendim adına toplamda depremzedelerimiz için 5 milyon TL bağışlamak istiyorum" dedi.
- Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 3 milyon TL bağışladı. Metgün Grup Genel Müdürü Ergün Yavuz, 10 milyon TL bağış yaptı. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, 2 milyon TL bağışladı.
- Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak 7 milyon TL bağışladı.
- Barış Falay, telefon görüşmesi yaptığı Meral Altınok'un 500 milyon TL bağışladığını açıkladı.
- Tavuk Dünyası Ceo'su Volkan Mumcu, 3 milyon TL bağışladı. Yayına telefonla bağlanan eski başbakan Tansu Çiller, 1 milyon TL bağışladı. Mesa Holding adına arayan Bülent Mesa, 13 milyon TL bağışladı.
- Fettah Tamince ise 120 milyon TL bağışladı. Neşet Koçkar 50 milyon TL bağışladı.
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise 1 maaşı ile birlikte toplam 600 bin TL bağışladığını açıkladı.
- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 milyon TL bağışladı. Medipol Park Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da 2 milyon TL bağış yaptı. Futbolcu Edin Visca ise 100 bin Euro bağışladı.
- Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu. Ebru Gündeş de 1 milyon TL bağış yaptı.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ersin Tatar, 3 maaşını bağışladı. Emre Belözoğlu bir yıllık maaşını depremzedeler için bağışladı.
- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 50 milyon TL bağışladı.Socar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, 3.5 milyon TL bağış yaptı.
- Tisk Başkanı Özgür Burak Akkol, 25 milyon TL bağışlayacaklarını açıkladı.
- Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 100 milyon TL bağışladı.
- Pendikspor Başkanı 500 bin TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon TL bağış yaptıklarını duyurdu.
- Flo Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı, 5 milyon TL bağışladı. Koton CEO'su Bülent Sabuncu, 5 milyon TL bağış yaptı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı da 5 milyon TL bağış yaptıklarını duyurdu.
- Lc Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük 200 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.
- Binnur Kaya, Serdar Adalı'nın 15 milyon TL bağışladığını belirtti. Ataşehir Golf Kulübü Genel Müdürü Cüneyt Sapmaz 500 bin TL bağışladı.
- Avukat Rezan Epözdemir 3 milyon TL bağış yaptı. Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Çağlayan Çetin, 100 milyon TL bağışladı.
- Poll Production Yönetim Kurulu Başkanı Polat Yağcı 2 milyon TL bağış yaptı. Ayaydın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın 5 milyon TL bağışladı.
- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışta bulundu.
- Tahir Çelikler 150 milyon TL, bağışlarken Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 1 milyon TL bağışladı.
- Büşra Pekin, Babala TV adına Oğuzhan Uğur'un 500 bin TL bağışladığını açıkladı.
- Veysel Bakgör, 20 milyon TL bağışladı. Orient Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan ise 60 milyon TL bağış yaptı.
- Dünya Ahıska Türkleri Başkanı Ziyatdin Kassanov 18 milyon TL bağışladı.
- İbrahim Tatlıses 600 bin TL bağış yaptı.
- Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1 milyar TL bağış yapacaklarını açıkladı.
- Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sarıkaya 1 milyar TL bağışladıklarını duyurdu.
- Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran 25 milyon TL bağış yaptı.
- Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz 2.5 milyon TL bağışta bulunduklarını ifade etti.
- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 1 milyar TL bağışın yanında çocukları adına da bir yıllık maaşını bağışladı.
- Torunlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ise 20 milyon TL bağış yaptı.
- Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetmen, kurum adına 1 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.
- Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da canlı yayına katılarak 1 milyon Euro (20 milyon TL) bağışladı.
- Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1 yıllık maaşını bağışladı. Seyfettin Selim ise 10 milyon TL bağışladı.
- Demirkırgız Interational Bankası Hasan Akçakayalıoğlu 1 milyon TL bağış yaptı.
- Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu 10 milyon TL bağışladı.
- Boğaziçi Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan 10 milyon TL bağış yaptı.
- İş insanı Alaaddin Massah 1 milyon TL bağışladı.
- Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz 30 milyon TL bağış yaptı.
- Akmercan Holding Genel Müdürü Yunus Kesgin 30 milyon TL bağışladı.
- Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı 10 milyon TL bağış yaptı.
- Papara Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kenci 25 milyon TL bağış yapacaklarını açıkladı.
- Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel 7 milyon TL bağışlayacaklarını duyurdu. Mustafa Tetik 6 milyon TL bağışladı.
- Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün 5 milyon TL bağış yaptı.
- MasterChef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu 1 milyon TL bağışladı.
- Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış 10 milyon TL bağış yaptı.