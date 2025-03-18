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DEHA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Deha 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 24. bölümde neler oldu?

DEHA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Deha 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 24. bölümde neler oldu?
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Deha son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha izleyicileri, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, Deha dizisinin 25. bölüm fragman linki ve detaylar…

SHOW TV'nin sevilen dizisi, Deha 25. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 24. bölüm bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Deha dizisinin 24. bölümünde ne oldu? Deha dizisinin SON bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Deha dizisinin 25. bölüm fragmanı ve 24. bölümüne ilişkin merak edilenler…

DEHA DİZİSİNİN 24. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deha'nın 24. bölümünde, Devran, İskender'e verdiği sözü yerine getirmek için harekete geçer. Ancak bunu açık bir savaşla değil, zekasını ve ikna yeteneğini kullanarak yapar. İskender'in hırsını kendi lehine çeviren Devran, onu fark ettirmeden köşeye sıkıştırır. Sonunda, İskender'in hem elindekileri kaybetmesine hem de Aysel'e yalan söylemesine sebep olur.

DEHA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Deha 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 24. bölümde neler oldu?Deha 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Bu sırada, Karahan ve İmre arasındaki ilişkide yeni bir gelişme yaşanır. Karahan, İmre'nin onunla birlikte olmayı neden kabul ettiğini öğrenince ona şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Devran tarafından hayal kırıklığına uğrayan İmre ise bu teklifi değerlendirerek Karahan'la iş birliği yapmaya karar verir. Ancak Karahan'ın Devran için planladığı sürpriz sadece bu iş birliğiyle sınırlı değildir. Karahan'ın hamlesi herkesi şaşırtırken, Devran ise beklenmedik bu duruma karşı hazırlıklıdır.

DEHA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Deha 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 24. bölümde neler oldu?Deha 24. bölümde neler oldu

DEHA 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Deha'nın 25. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler, hikâyede tansiyonu yükseltirken, yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları büyük ilgi görüyor. Ancak, Deha 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken, önceki bölümler baz alındığında, yeni tanıtımın hafta içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

DEHA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Deha 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 24. bölümde neler oldu?Deha son bölüm

DEHA 24. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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