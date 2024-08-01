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Deadpool & Wolverine izle! (4K) Türkçe dublaj Deadpool & Wolverine filmi nasıl izlenir?

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Deadpool & Wolverine 26 Temmuz'da vizyona girdi. Deadpool & Wolverine Türkçe dublaj full hd tek parça donmadan izlemek isteyenler Deadpool & Wolverine izle araştırması yapıyor. İnternetten Deadpool & Wolverine filmini full izlemek isteyenler Deadpool & Wolverine Netflix, Amazon Prime, Disney+ anlaşmalarını beklemek zorunda. Peki, Deadpool & Wolverine Türkçe dublaj var mı, nereden, nasıl izlenir? Kimilerine göre Deadpool 3 filmi olarak da görülen Deadpool & Wolverine filmi Türkçe altyazı izle...

Deadpool & Wolverine izle! Deadpool & Wolverine 26 Temmuz'da vizyona girdi. Deadpool & Wolverine Türkçe dublaj full hd tek parça donmadan izlemek isteyenler Deadpool & Wolverine izle araştırması yapıyor. İnternetten Deadpool & Wolverine filmini full izlemek isteyenler Deadpool & Wolverine Netflix, Amazon Prime, Disney+ anlaşmalarını beklemek zorunda. Peki, Deadpool & Wolverine Türkçe dublaj nasıl izlenir? Detaylar!

DEADPOOL WOLVERİNE İZLE

Deadpool & Wolverine Türkçe dublajlı full hd izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Deadpool & Wolverine filmi hakkındaki bilgileri takip ederek, Deadpool & Wolverine filmini izleyebilirsiniz. Deadpool & Wolverine filmi, vizyona yeni girdiği için henüz dijital platformlarda yer almadı.

Deadpool & Wolverine izle! (4K) Türkçe dublaj Deadpool & Wolverine filmi nasıl izlenir?

DEADPOOL WOLVERİNE TÜRKÇE DUBLAJ VAR MI, NEREDEN İZLENİR?

Deadpoll & Wolverine filmini sinema salonlarında Türkçe dublajlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Deadpoll & Wolverine dijital platformlardan tarafından izlenebilir olduğu takdirde Türkçe altyazılı seçeneklerle de filmi seyredebilirsiniz.

Deadpool & Wolverine izle! (4K) Türkçe dublaj Deadpool & Wolverine filmi nasıl izlenir?

DEADPOOL & WOLVERİNE OYUNCULARI

  • Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool
  • Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverine
  • Emma Corrin - Cassandra Nova
  • Morena Baccarin - Vanessa
  • Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhead
  • Jennifer Garner - Elektra Natchios
  • Leslie Uggams - Blind Al
  • Karan Soni - Dopinder
  • Stefan Kapicic - Colossus
  • Shioli Kutsuna - Yukio
  • Rob Delaney - Peter

Deadpool & Wolverine izle! (4K) Türkçe dublaj Deadpool & Wolverine filmi nasıl izlenir?

DEADPOOL & WOLVERİNE FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

Deadpool & Wolverine, Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan, Marvel Studios, Maximum Effort ve 21 Laps Entertainment tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan yaklaşan bir Amerikan süper kahraman filmidir. Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 34. filmi ve Deadpool (2016) ve Deadpool 2'nin (2018) devamı olması planlanıyor. Film, Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick ve Zeb Wells ile birlikte yazdığı senaryodan Shawn Levy tarafından yönetiliyor. Reynolds ve Hugh Jackman sırasıyla Deadpool ve Wolverine rollerinde, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni ve Matthew Macfadyen ile birlikte rol alıyor. Filmde, Time Variance Authority (TVA) Deadpool'u sakin hayatından çekip çıkarıyor ve Wolverine ile birlikte MCU'nun tarihini değiştirecek bir göreve atıyor.

DEADPOOL & WOLVERİNE FRAGMANI

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