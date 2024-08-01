Deadpool & Wolverine izle! (4K) Türkçe dublaj Deadpool & Wolverine filmi nasıl izlenir?

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DEADPOOL WOLVERİNE İZLE

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DEADPOOL WOLVERİNE TÜRKÇE DUBLAJ VAR MI, NEREDEN İZLENİR?

Deadpoll & Wolverine filmini sinema salonlarında Türkçe dublajlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Deadpoll & Wolverine dijital platformlardan tarafından izlenebilir olduğu takdirde Türkçe altyazılı seçeneklerle de filmi seyredebilirsiniz.

DEADPOOL & WOLVERİNE OYUNCULARI

Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool

Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverine

Emma Corrin - Cassandra Nova

Morena Baccarin - Vanessa

Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhead

Jennifer Garner - Elektra Natchios

Leslie Uggams - Blind Al

Karan Soni - Dopinder

Stefan Kapicic - Colossus

Shioli Kutsuna - Yukio

Rob Delaney - Peter

DEADPOOL & WOLVERİNE FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

Deadpool & Wolverine, Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan, Marvel Studios, Maximum Effort ve 21 Laps Entertainment tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan yaklaşan bir Amerikan süper kahraman filmidir. Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 34. filmi ve Deadpool (2016) ve Deadpool 2'nin (2018) devamı olması planlanıyor. Film, Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick ve Zeb Wells ile birlikte yazdığı senaryodan Shawn Levy tarafından yönetiliyor. Reynolds ve Hugh Jackman sırasıyla Deadpool ve Wolverine rollerinde, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni ve Matthew Macfadyen ile birlikte rol alıyor. Filmde, Time Variance Authority (TVA) Deadpool'u sakin hayatından çekip çıkarıyor ve Wolverine ile birlikte MCU'nun tarihini değiştirecek bir göreve atıyor.

DEADPOOL & WOLVERİNE FRAGMANI