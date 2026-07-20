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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz’deki ittifaklara ve dezenformasyon girişimlerine tepki gösteren Yılmaz, "Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ın hiçbir zaman bir Rum adası olmayacağını söyledi.
  • Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Lefkoşa'da konuştu.
  • Yılmaz, uluslararası toplumu Kıbrıs Türkü'nün sesini duymaya ve izolasyonlara son vermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Kıbrıs Türkünü ortadan kaldırarak adanın tamamına hâkim olmayı amaçlayan girişimler, Barış Harekâtı'yla engellenmiştir.

Kıbrıs'ın bölgesel rekabetlerin merkezine çekilmesi, taraflardan hiçbirine güvenlik sağlamayacak, yıllardır korunan istikrarı tehlikeye atacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güçlü kurumları ve köklü demokrasi kültürüyle 43 yıldır varlığını kararlılıkla sürdürmektedir.

“ULUSLARARASI TOPLUMU KIBRIS TÜRKÜNÜN SESİNİ DUYMAYA DAVET EDİYORUM”

Uluslararası alanda elde edilen kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için aynı istikamette gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse hükümet ile tam bir istişare ve eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Bugün Doğu Akdeniz'de kurulan ittifaklar ve tarihi gerçekleri ters yüz etmeye yönelik dezenformasyon girişimleri üzerinden gerçekleştirebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisindedirler.

Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkünün sesini duymaya, iradesine saygı göstermeye ve uzun yıllardır devam eden insanlık dışı izolasyonlara son vermeye bir kez daha davet ediyorum.

“KIBRIS HİÇBİR ZAMAN BİR RUM ADASI OLMAYACAKTIR”

Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir.

Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.”

Kaynak: Haberler.com
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