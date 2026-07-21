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ABD Başkanı Trump'tan İngiltere Başbakanı Burnham ile telefonda görüşmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

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ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Burnham ile telefon görüşmesinde Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayından arındırılması gibi konuları ele aldı.

Abd Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ile telefon görüşmesinde "Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak, Hürmüz Boğazı'nın mayından arındırılması" gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burnham ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İngiltere ile "olağanüstü ikili ilişkileri" ele aldıklarını belirten Trump, "Çok uzak olmayan gelecekte, karşılıklı çıkar konularını ele almak üzere (Burnham ile) görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, Burnham'ın "önünde büyük iş olduğunu ancak bunu halledebileceğini ve ABD'nin yardıma hazır olacağını" belirterek "Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak, Hürmüz Boğazı'nın mayından arındırılması ve birçok konuyu görüştük. Görüşme ilginçti ve çok iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Abd Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Burnham'a görevinde "bol şans" dilediğini aktardı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ilk telefon görüşmesini ABD Başkanı Trump ile yapan Burnham'ın İngiltere'nin savunma alanındaki taahhütlerini yerine getireceğini vurguladığı, ülkesinin ve müttefiklerinin güvenliğine önem verdiklerini ifade ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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