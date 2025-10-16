Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran Sedat Peker videolarında adı ilk kez duyulduğunda kamuoyu onu tanımıyordu. Ancak bir süre sonra devletle, iş dünyasıyla ve medyayla kurduğu iddia edilen bağlarla tartışmaların merkezine oturdu. EKBA Holding'in patronu Cihan Ekşioğlu şimdi, yıllar önce ortaya atılan iddiaların gölgesinde çok daha büyük bir dosyanın şüphelisi olarak yeniden gündemde. Peki, Cihan Ekşioğlu Sedat Peker olayı nedir? Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde!

CİHAN EKŞİOĞLU SEDAT PEKER OLAYI NEDİR?

Cihan Ekşioğlu - Sedat Peker olayı, Türkiye'nin son yıllardaki en dikkat çekici siyasal ve kriminal iddialar zincirinin bir parçası olarak kamuoyunun gündemine oturdu. Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ve yayınladığı videolarda, iş dünyasından devlet kademelerine kadar birçok isimle ilgili ciddi ithamlar yer aldı. Bu isimlerden biri de iş insanı Cihan Ekşioğlu oldu.

Peker'in iddialarına göre, Cihan Ekşioğlu yalnızca bir iş insanı değil, aynı zamanda bazı yasa dışı yapıların içinde etkin rol üstlenen, devletle ve çeşitli gruplarla yakın ilişkileri bulunan bir aktördü. Peker, Ekşioğlu'nun ismini "FETÖ borsası" olarak anılan ve bazı kişilerin özgür kalmaları için para karşılığı liste dışı bırakıldıkları iddia edilen sistemle ilişkilendirdi.

2025 yılının Ekim ayında yürütülen bir kara para aklama soruşturması kapsamında Cihan Ekşioğlu'nun gözaltına alınması, bu iddiaların adli makamlarda da karşılık bulmaya başladığını gösterdi. Aynı operasyonda, Sezgin Baran Korkmaz ve yakın çevresinden tanınan bazı isimler hakkında da işlem yapıldı. Bu gelişme, Peker'in uzun süredir dile getirdiği iddiaların araştırılmaya başlandığını ortaya koydu.

SEDAT PEKER'İN VİDEOLARINDA ADI GEÇEN CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Cihan Ekşioğlu, kamuoyunda EKBA Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinen bir iş insanıdır. İnşaat, savunma teknolojileri, güvenlik sistemleri, enerji ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketleriyle tanınmaktadır. Bazı medya organlarında, yurt dışı bağlantılı projelerde ve kamuya açık ihalelerde de adının geçtiği iddia edilmiştir.

Ekşioğlu'nun ismi özellikle 2021 yılında Sedat Peker'in açıklamaları sonrası daha geniş kitlelerce duyulmaya başlandı. Peker, Ekşioğlu'nun yasa dışı ilişkiler ağı içinde yer aldığını, yargı ve bürokrasiye etki edebilecek güce sahip olduğunu ve bazı yasal süreçleri manipüle edebilecek bağlantılara sahip olduğunu öne sürdü.

Bu iddialardan biri de Cihan Ekşioğlu'na devlet tarafından yakın koruma verilmesiyle ilgiliydi. Sedat Peker, Ekşioğlu'nun korunmasının ardında siyasi ilişkiler olduğunu savundu. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği, geçmiş yıllarda Ekşioğlu'na resmi koruma tedbiri verildiğini, ancak bu uygulamanın daha sonra sonlandırıldığını açıkladı. Bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ekşioğlu aynı zamanda magazin dünyasında da zaman zaman gündeme gelmiştir. 2019 yılında kızının doğum günü partisi için düzenlenen etkinlikte, pop müziğin ünlü ismi Aleyna Tilki'yi sahneye çıkarması dikkat çekmişti. Bu etkinlik, onun maddi gücü ve sosyal çevresi hakkında çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

CİHAN EKŞİOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2025 yılının Ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan büyük çaplı bir operasyon kapsamında, Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın merkezinde, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, yasa dışı yollarla finansal sistemin kullanılması ve organize suç faaliyetleri yer alıyor.

Gözaltı kararının gerekçeleri arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

Kara para aklama

Suç örgütü kurma ve yönetme

Tefecilik

Uluslararası mali bağlantılarla yasa dışı para transferi

Suçtan elde edilen mal varlıklarının finansal sisteme sokulması

Cihan Ekşioğlu ile birlikte aynı soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz ve onun çevresinden tanınan bazı isimler de gözaltına alındı. Bunlar arasında Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Şaban Kayıkçı, Sinan Görkem Gökçe ve Altan Keskin gibi isimler yer aldı. Toplamda 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; bunlardan 5'i yakalanırken, 2'si hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken yönü, Türkiye sınırlarını aşan finansal ilişkilerin de dosyada yer alması. Yani yalnızca yerel düzeyde değil, uluslararası düzeyde gerçekleşen para transferleri, yatırım ağları ve iş birlikleri de inceleme altında.

Ayrıca bu soruşturmanın, bir dönem "Paramount Oteli'ne çökme" iddialarıyla gündeme gelen yapıların finansal arka planını araştırmaya yönelik olduğu da kulis bilgileri arasında. Bu durum, kamuoyunun geçmişte duyduğu birçok iddianın adli zemine taşınması açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.