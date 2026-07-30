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Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik Haber Videosunu İzle
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
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TikTok'ta etkileşim almak uğruna yapılan rezillik "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Sosyal medya platformu TikTok’ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak etkileşim uğruna paylaşılan bir görüntü yok artık dedirtti. İddiaya göre ellerine ve ayaklarına oje süren genç kız, annesi tarafından engellenmek istendi. Kızının oje sürmesine kızan anne, durumu abisine şikayet etti.

O ANLARI KAYDA ALIP PAYLAŞTI

Şikayetin ardından devreye giren abi, kız kardeşine akılalmaz bir ceza verdi. Genç kızı evde falakaya yatıran şahıs, bu anları hiçbir çekince duymadan sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İnsanların utanmadan kendi kendilerini rezil ettiği bir çağda yaşıyoruz.

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Haber YorumlarıDi:

Tiktok yasaklayarak bir baba yiğit yok mu oyları ona verelim

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Haber Yorumlarıstary nights:

Halk yasak sevmiyir..

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