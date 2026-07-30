Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'tan ilk mesaj: Aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından Üsküdarlılara hitaben ilk mesajını paylaştı. Dedetaş, "Olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür." ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SONRASI İLK PAYLAŞIM

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından kamuoyuna seslendi.

Dedetaş, Üsküdarlılara hitaben kaleme aldığı mesajında, yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAYAL ETTİĞİM YER ELBETTE NEZARETHANE DEĞİLDİ"

Paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dedetaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili komşularım, Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında. Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek olmak moral veriyor. En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."

HAKKINDA ÜÇ AYRI SUÇLAMAYLA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Dedetaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet, irtikap ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları kapsamında işlem yapılıyor.

Soruşturmada, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerle toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liralık paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı, bu sözleşmeler kapsamında 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği öne sürülüyor.

Başsavcılık ayrıca yapı ruhsatı süreçlerinin Kent A.Ş. üzerinden yönlendirildiği, büyük projelerde ise rüşvet olarak alınan paraların elden dolar şeklinde tahsil edildiği iddialarını araştırıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA