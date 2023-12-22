CHP lideri Özgür Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da "Arka kapı diplomasisi" yürüttüğü iddialarına İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener sert karşılık vermiş ve "Şu an itibarıyla bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım, buyursunlar." demişti. Akşener'in o sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Nevşehir'deki temasları sırasında yaptığı açıklamada, "Muhalefete muhalefet yapmayız. İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Nevşehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

"BARIŞ İLAN EDİYORUZ"

CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğini duyuran Özel "Sürekli siyasette gerilim bekleyenlere, CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır, muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan barışın başkentinden muhalefetteki tüm partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz." dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti'de, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi istifa krizleri yaşanırken, Akşener, partiden ayrılan bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çekmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti lideri Akşener "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in sözlerine ilk yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.