Cemal Enginyurt CHP'ye mi katıldı? Cemal Enginyurt hangi partiden?

Son dönemde parti değişiklikleriyle dikkat çeken İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, CHP'ye katıldığı iddiaları merak konusu oldu. 2024 yılının Kasım ayında Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, siyasi kariyerine bağımsız milletvekili olarak devam ediyordu. Yapılan açıklamaların ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'unCHP'ye katılıp katılmadığı dikkat çekti. Peki, Cemal Enginyurt CHP'ye mi geçti, nasıl bir görev üstlenecek? İşte, detaylar…

CEMAL ENGİNYURT CHP'YE Mİ GEÇTİ?

Geçtiğimiz sene Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt'un geçtiğimiz saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak yeni bir adım attığı öğrenildi.

Cemal Enginyurt rozet takdimi

Anavatan Partisi'nin (ANAP) Demokrat Parti (DP) ile birleşmesinin ardından, siyasi kariyerine DP'de devam eden Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'de çıkan anlaşmazlıklardan dolayı DP'den ayrılarak siyasi kariyerine bağımsız milletvekili olarak devam ediyordu.

Cemal Enginyurt CHP

Geçtiğimiz saatlerde Cemal Enginyurt'un CHP'ye geçtiği ve rozetinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldığı öğrenildi. Açıklamaları esnasında İzmir Marşı ile milletvekillerine seslenen Cemal Enginyurt;"Bugün burada Salih Uzun kardeşimle birlikte bize gönlünü açan CHP'lilere teşekkür ediyorum. Salih kardeşim de söyledi, biz CHP'li değildik, sayın başkan da benden çok çekti geçmişte. Ben Özgür Özel'e bir kez daha teşekkür ediyorum, o benimle helalleşmişti. Biz helalleştik ama helalleşemeyenlere soruyorum: Siz Soma'dakilerle, İliç'le, Bolu'da hayatını kaybedenlerle helalleştiniz mi?" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun

Geçtiğimiz akşam çıktığı canlı yayın sırasında CHP'ye katılacağını duyuran Cemal Enginyurt, ayrıca sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşım sırasında Cemal Enginyurt; "14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim. CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz. Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız." dedi.

Cemal Enginyurt paylaşımı