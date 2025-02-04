Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor

Cemal Enginyurt CHP'ye mi katıldı? Cemal Enginyurt hangi partiden?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde siyaset gündeminde en çok konuşulan konulardan biri İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye geçti mi? sorusu oldu. Peki, Cemal Enginyurt CHP'ye mi katıldı? Cemal Enginyurt hangi partiden geldi, siyasi kariyerine nerede başladı? İşte, merak edilen detaylar…

Son dönemde parti değişiklikleriyle dikkat çeken İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, CHP'ye katıldığı iddiaları merak konusu oldu. 2024 yılının Kasım ayında Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, siyasi kariyerine bağımsız milletvekili olarak devam ediyordu. Yapılan açıklamaların ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'unCHP'ye katılıp katılmadığı dikkat çekti. Peki, Cemal Enginyurt CHP'ye mi geçti, nasıl bir görev üstlenecek? İşte, detaylar…

CEMAL ENGİNYURT CHP'YE Mİ GEÇTİ?

Geçtiğimiz sene Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt'un geçtiğimiz saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak yeni bir adım attığı öğrenildi.

Cemal Enginyurt CHP'ye mi katıldı? Cemal Enginyurt hangi partiden?Cemal Enginyurt rozet takdimi

Anavatan Partisi'nin (ANAP) Demokrat Parti (DP) ile birleşmesinin ardından, siyasi kariyerine DP'de devam eden Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'de çıkan anlaşmazlıklardan dolayı DP'den ayrılarak siyasi kariyerine bağımsız milletvekili olarak devam ediyordu.

Cemal Enginyurt CHP'ye mi katıldı? Cemal Enginyurt hangi partiden?Cemal Enginyurt CHP

Geçtiğimiz saatlerde Cemal Enginyurt'un CHP'ye geçtiği ve rozetinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldığı öğrenildi. Açıklamaları esnasında İzmir Marşı ile milletvekillerine seslenen Cemal Enginyurt;"Bugün burada Salih Uzun kardeşimle birlikte bize gönlünü açan CHP'lilere teşekkür ediyorum. Salih kardeşim de söyledi, biz CHP'li değildik, sayın başkan da benden çok çekti geçmişte. Ben Özgür Özel'e bir kez daha teşekkür ediyorum, o benimle helalleşmişti. Biz helalleştik ama helalleşemeyenlere soruyorum: Siz Soma'dakilerle, İliç'le, Bolu'da hayatını kaybedenlerle helalleştiniz mi?" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt CHP'ye mi katıldı? Cemal Enginyurt hangi partiden?Cemal Enginyurt ve Salih Uzun

Geçtiğimiz akşam çıktığı canlı yayın sırasında CHP'ye katılacağını duyuran Cemal Enginyurt, ayrıca sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşım sırasında Cemal Enginyurt; "14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim. CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz. Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız." dedi.

Cemal Enginyurt CHP'ye mi katıldı? Cemal Enginyurt hangi partiden?Cemal Enginyurt paylaşımı

Cemal Enginyurt CHP'ye mi katıldı? Cemal Enginyurt hangi partiden?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Süper Lig'e geri dönüyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
img

Kızının doğum gününü kutlayan Emrah'a 'Tayfun' eleştirisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Alexander Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.