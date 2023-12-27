Çankırı'daki depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan iki il için 6,8'lik deprem uyarısı

Çankırı'da, merkez üssü Ilgaz ilçesi olan ve saat 16.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan bir uyarı geldi. Ercan, Bolu-Gerede- Çankırı arasında 6 ila 6.8 büyüklüğü arasında deprem meydana gelebileceğini bildirdi.

ÇANKIRI'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremle ilgili Prof. Ercan'dan da bir açıklama geldi.

PROF. ERCAN'DAN BOLU VE ÇANKIRI İÇİN DEPREM UYARISI

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Ercan, "27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04'de Çankırı-Ilgaz'daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede- Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi." ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI 1 AYDIR SALLANIYOR

Öte yandan Çankırı Ilgaz'da 22 Aralık 3.5, 1 Aralık'ta ise 3.8 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana gelmişti.