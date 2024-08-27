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BUSKİ Bursa su kesintisi: Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi 27-28 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

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BUSKİ Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Ağustos su kesintisi saatleri...

28 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

UMURBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/08/2024 14:00

Aciklama: Umurbey mahallesinde hidrofor tankı arızası ile bakım onarım çalışması yapılacaktır

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI FATIH MAHALLESI 1. SANAYI CADDESI VE CIVARINDA 22.08.2024 - 20.09.2024 TARIHLERI ARASINDA 10:00 - 16:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2024 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2024 20:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Inegöl Ilcesi Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahalle, Ertugrulgazi Mahallesi , Yunusemre Mahallesi ve civarinda 27.08.2024 tarihi 08:00- 20:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

KesimTarihi: 27/08/2024 08:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 28.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 28/08/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BEŞEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2024 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2024 17:00

Aciklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Beşevler Mahallesi Beydağ Sokak ve civarı, "ARIZA" çalışması nedeniyle 27.08.2024 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 27/08/2024 15:00

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA NILÜFER ILÇESI KAYAPA MAHALLESI, 30 AGUSTOS ZAFER MAHALLESI, KAYAPA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE CIVARINDA 25.07.2024-25.08.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 25/07/2024 09:00

ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

ARAPZADE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/08/2024 23:50

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Elektrik Makine ve Malzeme Ikmal Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Orhangazi Ilcesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üst bölgeleri, Hürriyet Mahallesi tamami ,Tekke Mahallesi üst bölgeleri, Toki 1-2-3. Etap ve Camikebir Mahallesi üst bölgelerinde 28.08.2024 tarihinde 00:10- 23:50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 27/08/2024 00:10

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

TAYAKADIN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2024 14:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2024 17:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C2-D06 Alt bölgesinde bulunan Tayakadın Mahallesi Toplu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 26.08.2024 tarihinde 14:50 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 26/08/2024 14:50

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