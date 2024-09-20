BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Eylül su kesintisi saatleri!

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ÇELTİKKÖY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/09/2024 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 14:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi Çeltikköy Mahallesi Yeniyol Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 20.09.2024 tarihinde 11:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 20/09/2024 11:30

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

BARUTHANE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/09/2024 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 17:30

Aciklama: Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Cadde ve civarında, arıza nedeniyle nedeniyle 20.09.2024 tarihinde 16:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 20/09/2024 16:30

DEĞİRMENLİKIZIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/09/2024 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Aciklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D19 Alt Bölgesinde Bulunan, DEĞİRMENLİKIZIK Mahallesi Çiçek Caddesi "ARIZA" çalışması nedeniyle 20.09.2024 tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 20/09/2024 14:30

MOLLAARAP

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/09/2024 16:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 18:30

Aciklama: Yıldırım İlçesi G4_C Alt bölgesinde bulunan Mollarap Mahallesi Sertan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 20.09.2024 tarihinde 16:15 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 20/09/2024 16:15

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI FATIH MAHALLESI 1. SANAYI CADDESI VE CIVARINDA 22.08.2024 - 20.09.2024 TARIHLERI ARASINDA 10:00 - 16:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 22/08/2024 10:00